Recenze sluchátek Philips Fidelio T1. Špunty nejvyšší třídy s potlačením hluku

Co baví Špičková konstrukce

Výborný zvuk

Kvalitní ANC

Skvělá výdrž Co vadí Velké tělo i pouzdro

Některé funkce pouze skrze aplikaci

Chybí prostorový zvuk 9 /10 Hodnocení

Od Philipsu jsme měli v redakci už celou řadu sluchátek a i když se společnost zaměřuje spíše na milovníky hudby a mainstreamové uživatele, mobilní herní trh se každým rokem rozmáhá stále více a hrát na cestách s peckami v uších je stále příjemnější zážitek.

My si tedy rádi vedle čistě herních výrobců sluchátek a jejich snahy fušovat do řemesla hudebním kolegům vyzkoušíme i osvědčené klasiky nebo novinky, abychom věděli, jak si v nich vlastně můžeme užít hry, nikoliv hudbu. Philips nyní vyrukoval se svou vlajkovou lodí a řadou Fidelio, jejíž nejnovější bezdrátové špunty T1 budí obdiv. Oprávněně?

Kvalita na první dotek

Fidelio T1 jsou audiofilní sluchátka, která jdou do přímé konfrontace s těmi největšími matadory trhu, z herního hlediska peckami Razer Hammerhead True Wireless Pro, v tom hudebním samozřejmě modelem Sony WF-1000XM4, nejnovější generací těchto populárních špuntů. Minimálně z hlediska vzhledu si už na první pohled drží svou laťku kvality a nezůstává pozadu.



Nové true wireless špunty Philipsu si na skromnost rozhodně nehrají

Pouzdro je vyrobeno z leštěného kovového materiálu, takže nejen že působí luxusně na pohled, ale také velmi příjemně na omak. Kromě zadního konektoru pro USB-C kabel se snaží být design velmi minimalistický, přední strana nabídne už jen logo a diodu pro označení nabíjení. Nejzajímavější je horní kryt, který je ozdoben kůží Muirhead a logem výrobce.

Po otevřené pouzdra uvnitř najdete dva překvapivě velké špunty, které v sobě ostatně schovávají celou řadu technologií, velikost je tedy opodstatněná. Pouzdro umí špunty magneticky udržet a navíc schovává akumulátor pro dobití sluchátek. Také je uvnitř chytře schovaná signalizační dioda i tlačítko pro párování sluchátek, abyste o něj omylem neťukli venku.

Hardwarové specifikace Provedení : Do uší

: Do uší Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Frekvence : 7 - 40 000 Hz

: 7 - 40 000 Hz Technologie : ANC, Hlasový asistent, certifikace IPX4, Qi nabíjení

: ANC, Hlasový asistent, certifikace IPX4, Qi nabíjení Podporované kodeky : AAC, LDAC, SBC

: AAC, LDAC, SBC Velikost měniče : 10 mm

: 10 mm Hmotnost : 109g

: 109g Cena: 7 699 Kč

Samotná sluchátka jsou vyrobena z broušeného hliníku a udržují si luxusní vzhled, vnitřní strana ergonomicky dobře zapadá do ucha a špunty samotné nabízí jak silikonové, tak nástavce z paměťové pěny, takže si každý najde to, co mu vyhovuje nejvíce. V balení dokonce najdete hned šest párů různých velikostí a tři paměťovky. Vnější strana sluchátek je pak na broušené plošce zakončena kolečkem s logem, které slouží jako dotyková ploška pro ovládání gesty, jak je to u moderních sluchátek už zvykem. To lze naštěstí vypnout, abyste při upravování špuntů v uchu omylem nepřeskakovali skladby. Aby toho nebylo málo, nechybí ani certifikát IPX4 pro odolnost vůči vodě, není tedy problém se špunty sportovat či běhat pod deštěm, ale jen v případě využití silikonových nástavců.

Paměťová pěna a ANC je silná kombinace

Při cestování dnes máte ruchy víceméně všude kolem sebe. Ať už posloucháte hudbu, nebo si zrovna užíváte poutavý příběh nějaké mobilní adventury, kvalitní potlačení hluku je základ. Fidelio T1 nabízí hned dvojitou pomoc. Tou první je hybridní potlačení hluku, které umí vnímat okolní prostředí a přizpůsobovat potlačení okolnímu ruchu, takže se vždy ideálně odhluční zvuky a do ucha pronikne něčí hlas pouze v případě, že to budete sami chtít.



Pouzdro je velké, stejně jako sluchátka samotná. Výhodou je velká výdrž

Druhou stranou mince jsou špunty z paměťové pěny, která mnohem lépe utěsní zvukovod, než klasické silikonové nástavce, a tudíž nabídne i lepší odhlučnění. Výsledkem je takřka dokonalé ticho, i když stojíte vedle sbíječky, za což musím sluchátka pochválit. Ať už jsem hrál na rušném nádraží, v autobuse či vedle dětského hřiště, nikdy jsem neměl problém s rušivým hlukem a sluchátka umí těsnit takřka dokonale. V aplikaci si můžete dokonce nastavit jednotlivé úrovně potlačení hluku a určit tak, jestli chcete být citliví např. na hlas nebo jiný ruch.

Špičkový zvuk s Hi-Res Audio

O tom, že jsou Fidelio T1 audiofilní sluchátka nelze pochybovat. Philips vsadil na tu nejvyšší kvalitu zvuku a trochu nezvykle využil hybridní konstrukci dvou měničů, 10mm dynamického pro basy a tlakového pro střední a vysoké frekvence. Výsledkem je skvěle vyvážený zvuk, kde nemáte pocit, že něco chybí, zaostává nebo je zbytečně v pozadí. Tomu také pomáhá široký frekvenční rozsah 7 - 40 000 Hz.



V aplikaci si nastavíte vše, od dálkového ovladače až po zvukové filtry a ANC

Ještě zajímavějším je připojení skrze Bluetooh 5.2 a přítomnost technologie LDAC, která se postará o bezdrátový přenos zvuku s vysokým rozlišením bez ztráty kvality. Zvuk je jedním slovem perfektní. Ačkoliv dostanete požitek z poslechu svých oblíbených skladeb, překvapilo mě skvělé využití ve hrách. Call of Duty Mobile ožilo dunivými zvuky výbuchů a svištícími kulkami díky mohutným basům, příběhové adventury pak vyniknou díky skvělému soundtracku. Jediné, co tomu opravdu chybí, je prostorový zvuk, na který se specializují vyloženě herní sluchátka. Fidelio T1 však nejsou herní, a na to zvládají hry až překvapivě hbitě. Integrované mikrofony pak zajistí, že můžete s kamarády během hraní i mluvit, ve spojení s ANC umí sluchátka skvěle potlačit hluk, takže vás všichni uslyší čistě a jasně, stejně jako vy je, ať už jste kdekoliv.



I přes svou velikost se špunty skvěle udrží v uchu, hlavně díky paměťové pěně

Velmi příjemně překvapila aplikace, ve které lze nejen mít naprostý přehled o tom, co máte zrovna ve sluchátkách nastaveno a v jakém stavu je baterie, ale zvuk si můžete i velmi podrobně upravit jednotlivými efekty a filtry. V zásadě si tak můžete vždy nastavit zážitek podle toho, co zrovna děláte. Škoda jen, že tak podrobné nastavení najdete opravdu pouze a jen v aplikaci Philips.

Velké pouzdro, velká výdrž

Osobně mám rád malé pecky i malá pouzdra, co lehce strčím do kapsy a nemusím řešit tašku. Aktivně používám sluchátka Samsungu a při pohledu na monstrózní pouzdro sluchátek Fidelio T1 jsem se trochu orosil. Velké pouzdro i špunty samotné má však jednu nespornou východu - výdrž baterie. Ta je totiž excelentní a neměl jsem problém vydržet dlouhé cesty, aniž bych musel každý den přemýšlet o tom, kde se můžu přifařit s kabelem.



Magnetky uvnitř pouzdra udrží a zachytí špunty uvnitř, takže jen tak nevypadnou

Sluchátka na jedno nabití vydrží kolem 9 hodin nekompromisní hudby a hraní, při vypnutém potlačení hluku dokonce téměř 13 hodin. Pouzdro pak nabízí ještě dodatečná nabití a číslo se navyšuje na 25 hodin, s vypnutým ANC dokonce 35 hodin. Čísla jsou to opravdu skvělá a pokud hrajete několik hodin každý den, bez problémů vám sluchátka vydrží i týden jedním dechem, což je skvělá hodnota.

Té pomáhají také chytré vychytávky sluchátek, jako je automatická pauza při vyndání z uší nebo vypnutí po několika minutách nečinnosti. Okamžité oživení a spárování při zandání do uší je samozřejmostí.