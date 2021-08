Recenze sluchátek Razer Hammerhead True Wireless. Lepší než Pro?

Co baví Silikonové pecky

Vyvážený zvuk

Přizpůsobení v aplikaci

ANC s ambientním režimem Co vadí Dotykové plošky chtějí cvik

Chybí prostorový zvuk 9 /10 Hodnocení

Razer se nám posledních pár let se sluchátky opravdu rozjel. Každý rok nám na pulty dorazí hned několik modelů, které se soustředí jak na pařany za domácími počítači, tak aktivní cestovatele, kteří chtějí hrát na mobilech nebo jednoduše i poslouchat hudbu. Jak pecky Hammerhead, tak klasická sluchátka Opus patří mezi špičku výrobce a oba modely se nyní dočkaly skoku do další generace.

Nedávno jsme recenzovali jak zjednodušený Opus X, tak levnou verzi pecek Hammerhead. Nyní ale přichází druhá generace úplně prvních sluchátek Hammerhead True Wireless z roku 2019. A přesně takhle jsme si to představovali.

Stále s nožičkou, konečně se špunty

Letošní Hammerhead přináší celou řadu novinek oproti své první iteraci, čímž se začíná téměř blížit mnohem dražšímu modelu Pro. Designově se však stále drží zajetých kolejí. Jde o kvalitní černý plast s nožičkou, dotykovou ploškou s podsvíceným logem výrobce a relativně malým tělem, takže se bez problémů vejde do většiny uší. Největší novinkou je tu tak přechod z polootevřené konstrukce na kompletní silikonové špunty do uší, což jsem kvitoval s povděkem. Nejen, že mnohem lépe utěsní zvukovod, ale mé uši jsou pověstným zabijákem sluchátek a špunty jsou pro mě tak nejlepší volbou, která vydrží.



Design Razer ponechává téměř beze změny, rozdíly jsou v detailech

K dispozici je samozřejmě několik různých velikostí špuntů, takže si každý najde tu svou. Také nabíjecí pouzdro doznalo změn a místo naležato je nyní koncipováno stejně jako Pro model se zasunutím nožiček svisle. Je tedy o něco macatější, ale zase v sobě schovává mnohem větší baterii, o čemž si povíme později.

Hardwarové specifikace Provedení : Do uší

: Do uší Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Citlivost : 91 dB/mW

: 91 dB/mW Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Technologie : Herní režim, ANC, Razer Chroma

: Herní režim, ANC, Razer Chroma Velikost měniče : 10 mm

: 10 mm Hmotnost : 53g

: 53g Cena: 2 825 Kč

Poslední výraznější novinkou z vizuálního hlediska je přidání plnohodnotného podsvícení Razer Chroma, které si nyní můžete libovolně upravit v mobilní aplikaci a klidně svítit na cestách jako vánoční stromek. Osobně jsem ale podsvícení na sluchátkách nikdy moc nechápal, osobně jej totiž nevidíte a jediné, čeho tím docílíte je menší výdrž za cenu blikání na sousedy. Na druhou stranu, je lepší mít možnost a nevyužít, než naopak.

Pořádné basy a žádný ruch

Z hlediska kvality zvuku si pecky polepšily takřka na všech frontách. Už samotné špunty skvěle utěsní zvukovod, 10mm měniče pak doplňuje ještě aktivní potlačení okolního hluku (ANC) s ambientním režimem, který umí pustit dovnitř v případě potřeby něčí pozdrav nebo jinou důležitou informaci, aniž byste museli vypínat hudbu nebo vyndávat pecky z uší.



Razer Chroma vám nově rozsvítí sluchátka na sto způsobů

Kvalita zvuku je jedním slovem výborná. Vlastně jsem měl co dělat, abych rozeznal nějaký rozdíl oproti Pro verzi sluchátek, které jsou podstatně dražší a nabízí navíc technologii THX. Jsou tu skvěle vyvážené frekvence, dostatečně dominantní basy, čisté výšky a podání zvuku je opravdu na úrovni. ANC v tom samozřejmě hraje důležitou roli, i když nejde o 100% potlačení a hlasité zvuky přece jen dovnitř proniknout umí.

Jsou tu skvěle vyvážené frekvence, dostatečně dominantní basy, čisté výšky a podání zvuku je opravdu na úrovni

Kvalitu zvuku ještě pozvedává perfektní aplikace, ve které si můžete nastavit vše, po čem srdce touží. Nastavit si lze jednotlivé pokyny pro dotykové plošky, aby bylo jednodušší si na ně zvyknout, pohrát si s ekvalizérem a vypiplat si zvuk ještě více, a samozřejmě nastavit podsvícení, jeho intenzitu a barevné kombinace. Malou kaňkou na pohodlnosti je z nějakého důvodu nutnost přítomnosti druhé aplikace Razer Chroma, ale to už je maličkost. Trocha cviku budou vyžadovat i dotykové plošky, což je způsob ovládání, které osobně nemusím. Mnohem raději využívám fyzické tlačítko, které nelze jen tak omylem stisknout při manipulaci se sluchátky. Dotykové ovládání jde naštěstí i úplně vypnout.

U sluchátek Razeru už je pak dnes již samozřejmostí také režim nízké latence (60ms), který se velmi hodí při hraní mobilních her. Především u online her, jako je Fortnite nebo Call of Duty: Mobile je rozdíl opravdu znát a při zapnutém režimu nenarazíte na absolutně žádné trhání a opoždění zvuku oproti dění na obrazovce.



Pouzdro je o něco větší než u první generace, umí ale také více dobíjet

Poslední výraznou změnou oproti první generaci sluchátek je výdrž. Ta se z nějakých 16 hodin posunula až na 32 hodiny včetně dalších čtyř nabití, co umožní pouzdro. Velkou měrou se na výdrži podílí také to, zda máte aktivní potlačení hluku a podsvícení Chroma. Údaj je totiž uveden právě při vypnutí obojího. Osobně jsem povětšinou používal kombinaci zapnutého ANC a vypnutého podsvícení, čímž jsem se dostal na hranici cca 25 hodin nepřetržitého hraní včetně dobíjení v pouzdře, což je skvělý údaj.