Recenze sluchátek Sony WH-CH710N. Levnější alternativa ke špičce výrobce

Co baví Dobře vyvážený zvuk

Skvělá výdrž

Adaptivní potlačení hluku

Lehká konstrukce Co vadí Mdlý plastový design

Průměrná kvalita potlačení hluku

Jen základní funkce 7 /10 Hodnocení

Mobilní herní trh se posledních několik let neuvěřitelně rozrostl a rozhodně nehodlá zastavovat. Na Doupěti se tedy snažíme držet krok s dobou a kromě herního hardwaru stále častěji zaskočíme i ke klasickým mobilním sluchátkám a dalšímu příslušenství, které začíná při hraní na cestách dávat stále větší smysl.

Razer Opus X: nástupce průkopníka, co nezatíží peněženku | Recenze

Než se vrhneme na nejnovější modely sluchátek Sony, rozhodli jsme si vzpomenout na jeden starší, který výrobce uvedl na trh jakožto levnější variantu pro neuvěřitelně populární WH-1000XM3. Minimum funkcí, lehká konstrukce a potlačení hluku za pár kaček. Ale není to málo?

Levné plasty

Levnější varianty drahých modelů jsou v dnešní době populární především pro uživatele, kteří chtějí ucházející kvalitu velké značky bez zbytečných vychytávek, které stejně pořádně nevyužijí. Model WH-1000XM3 patří mezi velmi populární sluchátka vyšší třídy, kterými se inspiroval například i Razer se svým modelem Opus, jenž u nás dostal velkou pochvalu. Také recenzovaný kousek si od velkého bratříčka vypůjčuje leckteré prvky, uřezává ale opravdu hodně.



Design je klasický, levné plasty ale výsledný dojem trochu kazí

Hlavně jde o velmi lehkou konstrukci a minimalistický vzhled s jemně polstrovaným náhlavním mostem a relativně malými náušníky, které přidávají k celkové nízké hmotnosti a netlačí uši. Sluchátka můžete bez problémů nosit většinu dne venku a skvěle se hodí nejen k poslechu hudby, ale i ke hraní na mobilním telefonu při cestě autobusem. Důležitým pomocníkem při tom je potlačení okolního hluku, o něm však až později.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth 5.0, NFC

: Bluetooth 5.0, NFC Frekvence : 7 - 20 000 Hz

: 7 - 20 000 Hz Technologie : AINC

: AINC Velikost měniče : 30 mm

: 30 mm Hmotnost : 250g

: 250g Cena: 2 499 Kč

Zde však začínají prosakovat na povrch první neduhy ze snížené ceny. Plasty totiž působí opravdu levně a i když je díky nim váha opravdu muší, nevypadají a ani na pohmat nepůsobí hodnotně či kvalitně. Konstrukce sama o sobě je naštěstí výborná, nic neskřípe a sluchátka lze minimálně nastavit a pootočit, což se hodí na cestách. Také ovládací prvky jsou po ruce. Na levém sluchátku najdete 3.5mm Jack, USB-C port pro nabíjení a tlačítko pro vypnutí či spárování. Pravé sluchátko pak schovává regulaci hlasitosti, tlačítko pro pauzu a přepínání ambientního potlačení hluku.

Pěkný poslech bez očekávání

Jak jsem poznamenal výše, WH-CH710N jsou levnější sluchátka a nelze tedy očekávat, že do nich Sony napěchuje nejmodernější technologie. Nedočkáte se zde tedy podpory Hi-Res Audio a ani jiných technologií z více herních sluchátek, jako je THX či Spatial Audio, o což se snaží někteří další výrobci. Hráčům bude chybět i režim nízké latence, který můžete najít např. v cenově velmi podobně nastaveném Opus X. Sluchátka napojíte skrze Bluetooth 5.0 a s podporou kodeků SBC a AAC umí pěkně vyrovnaný a vyvážený zvuk.



Zvuk umí recenzovaný kousek vyprodukovat pěkný, ale bez výraznějších a hlubších notek

Nejsou tu dunivé basy, všechny frekvence jsou dobře slyšet a žádná nepřehlušuje tu další. Frekvenční rozsah tu bohužel není až tak široký, jak jsme měli možnost najít v nedávno testovaných sluchátkách od Philipsu či Razeru, jedná se tedy spíše o kousek pro nenáročné posluchače jak hudby, tak hráče. Ti totiž sluchátka můžou používat při hraní na cestách a aby okolní rachot nepřehlušoval herní dění, sluchátka disponují také potlačením okolního hluku.

Potěší přizpůsobivé tlumení, které umí rozpoznat jednotlivé ambientní hluky okolí

Ani zde nečekejte nejkvalitnější ANC na trhu, vlastně jde spíše o ztlumení než potlačení a i při zapnuté funkci stále budou existovat zvuky, které se vám do uší z venku dostanou. Pokud tedy hledáte opravdu maximální potlačení hluku, hledejte jinde, s přihlédnutím k cenovce však musíme vzdát hold Sony, že technologii vůbec do sluchátek zahrnul. Jde totiž o jedny z mála sluchátek této kategorie s toutu funkcí. Potěší naopak přizpůsobivé tlumení s umělou inteligencí, která umí rozpoznat jednotlivé ambientní hluky okolí a ztlumit je nezávisle na tom, zda jde o nízký dunivý zvuk zbíječky nebo křik dětí. To vše bez nutnosti kalibrace a opětovného nastavení.



Kromě modré barvy je k mání ještě klasická černá a světlá

Pravděpodobně nejlákavějším prvkem vedle vyváženého zvuku je tu pak výdrž baterie, která je jedním slovem výborná. Na jedno nabití sluchátka bez problémů vydrží přes 30 hodin přehrávání, a to i se zapnutým potlačením hluku, což je skvělá hodnota. Při klasickém používání cca 5 hodin denně nám sluchátka bez problémů vydržela celý týden, než se dožadovala nabití, což je úctyhodné.