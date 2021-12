Recenze SSD disku Kingston Fury Renegade. Opravdový rychlík nejen na hry

Co baví Vysoká rychlost

Stylový design chladiče

Omezená 5-letá záruka

Podpora pro PS5 Co vadí Vyšší cena

Pokud máte PCIe 3.0, neužijete si výkon naplno 9 /10 Hodnocení

Pokud občas šmejdíte po internetu, možná jste narazili na černobílou fotku, kde nakládají počítač o velikosti americké ledničky a váhou skoro jako automobil. Jednalo se o první počítač s pevným diskem od IBM s kapacitou 5MB. Kdyby jste si ho chtěli dát do počítače, musela by vaše bedna být velká jako pračka. Dnes už ale každý zná pojem M.2 SSD, kam můžeme nacpat až 4TB dat a přitom má velikost balení žvýkaček. Technologie zkrátka nestojí na místě a my se tak můžeme každým rokem podívat na stále vypiplanější hardware.



Ani nejnovější SSD od Kingstonu vaší bedně ostudu neudělá

A právě teď nám Kingston se svým M.2 SSD Fury Renegade, v našem případě verzí s 2 TB, chce ukázat, jak moc jde našponovat výkon těchto disků nové generace. Pro ty, co přesně neví jak je takový SSD veliký, tak si vezměte do ruky pravítko a změřte si 80 × 22 x 2,5/3,5 mm. Navíc je SSD disk pokrytý černým nízkoprofilovým hliníkovým chladičem s grafenovou vrstvou, který se postará o to, aby byl SSD pěkně v chládku. Chladič má i stylový design řezaných hran vytvořený pomocí kresby bílých linek. Majitelé operačních pamětí Fury Renegade tento detail jistě ocení, jak si ostatně můžete přečíst z naší dřívější recenze.

Technické specifikace Rozhraní : PCIe 4.0 NVMe

: PCIe 4.0 NVMe Formát : M.2

: M.2 Řadič : Phison E18

: Phison E18 NAND : 3D TLC

: 3D TLC Kapacity : 500 GB (3 219 Kč), 1 TB (5 269 Kč), 2 TB (11 790 Kč), 4 TB (29 590 Kč)

: 500 GB (3 219 Kč), 1 TB (5 269 Kč), 2 TB (11 790 Kč), 4 TB (29 590 Kč) Sekvenční čtení/zápis: 300/3.900 MB/s (500GB), 300/6.000 (1TB), 7300/7000 (2TB)

Jedna z věcí, co dělá z tohoto disku onu novou generaci, je rozhraní PCIe 4.0 ×4. Díky tomu získává disk zrychlení čtení/zápis až 7 300/7 000 MB/s a výkonu do 1 000 000 IOPS. Pokud máte tu smůlu, že máte na základní desce jenom PCIe 3.0, nemusíte se bát, disk lze připojit i na toto rozhraní, kde se ovšem maximální rychlost o něco sníží, což naštěstí ne vždy u videoher hraje takovou roli a velmi tedy záleží především na tom, jak SSD hodláte využívat. Pokud je mezi vámi majitel nové konzole Playstation 5, možná rád uslyší, že tento SSD disk lze oficiálně připojit také k ní a zvýšit si tak kapacitu a přitom dosáhnout rychlostí klidně až 6 000 MB/s.



Je až neuvěřitelně, na jak malý kus hardwaru se vejde až 4 TB dat

Rychlost je ale v každém případě samozřejmě znát. Pokud na něm budete mít systém, můžete počítat s bleskovým nabootováním a jediné, co vás bude brzdit, je naběhnutí základní desky jako takové. V systému pak disk zvládá rychle načítat co potřebujete, ovšem musíte počítat s tím, že pokud budete chtít něco přetáhnout z vašeho starého pomalého disku, bude to limitované jeho rychlostí a ani bičem ho nedonutíte pracovat kvapněji.

Ale určitě vás zajímá hlavně ten herní výkon, jestli vám dokáže načíst mapu dřív, než si ji vůbec vyberete. To bohužel samozřejmě nezvládne zatím žádný disk, ovšem Renegade se dokáže také blýsknout. V singleplayerových hrách určitě poznáte rozdíl a nebudeme muset zbytečně trávit čas čučením na svůj odraz na monitoru při loadingu. Musíte ale počítat s tím, že ať už budete mít sebe rychlejší disk, občas holt musíte počkat na hru samotnou, až si vše spočítá a nebo při multiplayerových kláních zase budete nejspíš čekat na vaše pomalejší spoluhráče a připojení k internetu jako takové. V každém případě vám novinka od Kingstonu dá tu největší výhodu, kterou na současném trhu herních SSD můžete mít. Vše ostatní už je na vás.