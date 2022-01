Recenze Switch verze hry Gang Beasts. Bojovka, kterou se naučíte během chvilky

Co baví Jednoduchá hratelnost

Hodně arén

Vhodné na párty hraní Co vadí Nedostatek obsahu

Mrtvý matchmaking

Jednotvárná hratelnost

Jen 4 herní módy

Sólo si moc zábavy neužijete 5 /10 Hodnocení

Bojovka Gang Beasts už je pár let starou záležitostí. V předběžném přístupu na Steamu se objevila dokonce už v roce 2014. Po vydání plné verze v roce 2017 pak zamířila i na další platformy a není to tak dávno, co se podívala i na Nintendo Switch. Využili jsme tedy příležitosti, abychom se podívali na tuto party hru, která se mezi hráči těší nemalé oblibě.

Když je někde řeč o bojovkách, většině hráčů se vybaví série jako Mortal Kombat, Tekken nebo Street Fighter, kde to chce trochu cviku, než alespoň některou z postav dostanete do ruky. Gang Beasts jsou v tomhle ohledu úplným opakem. Může se do nich pustit i naprostý nováček a má vesměs podobné šance jako každý jiný hráč. Na rozdíl od ostatních zmíněných značek se tady pohybujete v trojrozměrných arénách, kde musíte zůstat stát na nohou jako poslední.

Přístupná hra je to nejen díky jednoduchému ovládání, ale také díky osobité ragdoll fyzice, která občas dělá výsledek souboje nevyzpytatelným. Něco podobného můžete znát také ze hry Human: Fall Flat. Někomu může vadit, že náhoda tady hraje větší roli než skill, ale u hry tohoto typu mi to jako zásadní problém nepřijde.

„I když můžete oponenta dobře mířenou ranou poslat k zemi, tak je spolehlivější shodit ho z okraje arény.“

Na první pohled je vidět, že postavičky, se kterými bojujete v různorodých arénách, vypadají, jako by byly z gumy, a dokonce i tak vypadají. Do boje se najednou může pustit až 8 hráčů. V takových případech nastává docela chaos. V Gang Beasts oproti ostatním bojovkám ale nejde úplně o to, abyste oponentům nakopali zadky. I když je můžete dobře mířenou ranou poslat k zemi, tak je spolehlivější shodit je z okraje arény. Každá z nich vypadá trochu jinak, takže možnosti, jak se vypořádat s protivníky, se různí. V jedné to například musíte ustát na dvou výtahových kabinách, na další přeskakujete mezi jedoucími náklaďáku a v podzemí se zase musíte vyvarovat kolejišti, protože po něm každou chvíli projíždí metro.

Na večerní hraní s kamarády jsou Gang Beasts ideální záležitostí. Můžete se do hraní pustit online, lokálně na jednom Switchi nebo si můžete bezdrátově propojit více konzolí. Pak už stačí zvolit herní mód a jde se na věc. Abyste si nepletli postavičky, tak si kromě barvy můžete upravit i jejich oblečky. Jsou to čistě kosmetické úpravy. Na vlastnosti postav žádný vliv nemají.

Herní studia prý mají devkit konzole Nintendo Switch 4K, společnost to popírá

Herní módy tady najdete čtyři. Vedle klasiky, kdy jdou všichni proti všem, můžete soupeřit i rozdělení na týmy. Pokud vás nebaví jen prosté mlácení, můžete vyzkoušet fotbálek. A jako poslední je mód Waves, ve kterém na vás po vlnách nabíhají nepřátelé ovládaní umělou inteligencí. Je to také jediný mód, který si můžete zahrát sólo.

V Gang Beasts si sami zkrátka moc zábavy neužijete. Vývojáři jasně dávají najevo, že je určená pro hraní v multiplayeru. Hra sice má matchmaking, ale na online komunitu se moc nedá spoléhat, protože na Switchi je docela mrtvo. Jediná možnost je mít vlastní partu. I tak si ale myslím, že je to záležitost spíš na kratší seance, než abyste u ní vydrželi několik hodin. Obsahem totiž nepřekypuje, a i když je arén na výběr docela dost, tak hratelnost je jednotvárná.

„Hra sice má matchmaking, ale na online komunitu se moc nedá spoléhat, protože na Switchi je docela mrtvo.“

Alespoň po technické stránce netrpí žádnými problémy. Nejde o žádnou náročnou záležitost a na Switchi běží dobře v doku i při hraní v handheld módu. Jak jsem se nedávno přesvědčil u Beyond a Steel Sky, tak i méně náročné hry na této platformě nemusí běžet zrovna dobře, takže v tomhle ohledu mají Gang Beasts bod k dobru. Stejně tak je to i s ovládáním. Stačí chvilka a je každému jasné, kterým tlačítkem udeří, jak se dávají ruce nahoru a čím sebou vaše postavička plácne o zem. Občas se i taková schopnost ve zdejších bitevních vřavách docela hodí.