Recenze Switch verze hry Man of Medan. Antologie The Dark Pictures straší na další platformě

První díl hororové antologie The Dark Pictures znenadání zamířil na Nintendo Switch. Jak se povedl Man of Medan na konzoli, která nemá výkonu na rozdávání?

Dnes už k oznamování a vydávání her opravdu není potřeba velkých akcí či prezentací. Studio Supermassive Games vydalo Man of Medan pro Nintendo Switch stylem “tady je trailer a rovnou si můžete naši hru koupit”. Na ostatních platformách je antologie The Dark Pictures dobře známá, ale na Switchi se jedná o nováčka. Proto dává smysl, že začínáme s prvním dílem ze čtyř, které dohromady dávají první sezónu.

Hned na úvod bych rád řekl, že v této recenzi nenajdete hodnocení hry jako takové. Pro něj zamiřte na naši původní recenzi. Spíš se zaměřím na to, jak tento port funguje a jak dobře si Switch zvládá s hororem poradit. Ale alespoň zmíním, že příběhově je pro mě Man of Medan nejslabším dílem antologie. Proto může hráče odradit od dalších epizod i přes to, že se mu na této platformě nedaří vůbec špatně.

Nejprve ale menší uvedení, co je Man of Medan vlastně zač. Jde o horor, ve kterém vaše rozhodnutí ovlivňují průběh děje. Konce příběhu se mohou dožít všichni protagonisté, ale na druhou stranu mohou všichni skončit špatně. V tomhle případě sledujeme partu mladých lidí, kteří vyplouvají na moře a zkouší najít neobjevený vrak na dně. Situace se ale pěkně zvrtne a po krátkém klidném úvodu už bojujete o život.

Výkon hraje velmi důležitou roli a jeho množstvím Switch zrovna nepřekypuje. Stačí se podívat na trailer a je jasné, že Man of Medan kvalitou grafického zpracování zaostává oproti ostatním platformám. Na první dobrou jsem si všiml, že kromě kvality textur se zhoršila mimika postav. Upřímně bych ale rozdíl čekal propastnější. Tvůrci ale nemuseli vzhled osekávat tolik díky tomu, že na Switchi hra běží ve filmových 24 FPS.

Když jsem tuto informaci na kartě hry v obchodě Nintenda viděl, říkal jsem si, že tohle přeci nemůže dělat dobrotu. Ve finále mi to ale neubralo na celkovém zážitku. Horory z celé antologie jsou přeci jen hlavně o sledování filmečků a konverzací, vybírání dialogových možností a quick-time eventech, kdy ve správný moment musíte stisknout dané tlačítko. I s nižším počtem snímků za vteřinu, než jsem zvyklí z ostatních platforem, jsem s hraním neměl problém.

To, že snížený framerate nevadí, ale neznamená, že vše funguje dokonale. Většinu času se drží na kýžených 24, ale s prostřihem mezi scénami se dost často na zlomek vteřiny lehce zakousne. Horší případ se mi stal jen jednou, kdy i se zaseknutou obrazovkou pokračovalo audio dál a opozdily se titulky. Naštěstí se ale zase daly do pořádku s dalším střihem.

Nejsem si jistý, jestli je to způsobené přímo nižšími FPS, ale ovládání pohybu postav působí zpomaleně. Když se dostanete do sekvencí, kdy prozkoumáváte nějaké prostory či zkrátka procházíte chodbami, postava na vaše pokyny reaguje se zpožděním. Průběh hry to sice neovlivní, jelikož v akčních pasážích dojde maximálně na quick-time eventy, ale občas došlo na komické situace, kdy jsem se pořádně nemohl trefit do dveří, protože člen posádky jen nechápavě stepoval na místě a odmítal se pohnout směrem, kam míří páčka.

I když to port není dokonalý, chápu, že je potřeba na Switchi dělat kompromisy a s tím jsem i do hraní šel. Kromě grafického downgradu je to ale plnohodnotný zážitek se vším všudy. Vedle sólo hraní nechybí ani možnosti hrát s dalšími lidmi. Movie Night vám umožňuje Man of Medan projít až v 5 s tím, že si ovladač předáváte mezi sebou. Do online hraní se pak můžete pustit ve dvojici, kdy každý hráč ve stejnou chvíli ovládá jiné postavy a vidí tak příběh z trochu jiné perspektivy.

Pokud byste měli v plánu se do Man of Medan pustit na Switchi, doporučil bych vám chvíli počkat. V rámci antologie je to opravdu jeden z těch horších dílů. Každá z epizod nabízí samostatný příběh, takže nemusíte znát ostatní, abyste si jakoukoliv z nich užili. I když vydavatelství Bandai Namco neoznámilo, že by na Switch měly dorazit i další epizody, tak mi přijde logické, že časem se tady objeví alespoň první sezóna. Z ní bych vám doporučil hlavně House of Ashes a Devil in Me. Také je na místě zmínka, že hra nemá české titulky, což je škoda vzhledem k tomu, že celá antologie je postavená na příběhu.