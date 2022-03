Recenze televize Sony Bravia XR A90J. Ideální parťák pro PlayStation 5

Co baví Výborný obraz

Design televize

Využití PS5 naplno

Kvalitní ovladač Co vadí Odlesky obrazovky

Slabší basy 9 /10 Hodnocení

Abyste využili plný potenciál konzole PlayStation 5, tak na to mimo jiné potřebujete vhodnou televizi. Rozlišení 4K je dnes sice už standard, ale ne každý model zvládá zobrazovat 120 snímků za vteřinu. Sony přišlo s řadou televizí Bravia XR, která kromě těchto dvou vlastností navíc nabízí exkluzivní funkce, které mají hraní na PS5 ještě o něco vylepšit. Má kvůli nim smysl investovat do dražší televize?

Hraje všemi barvami

Ještě, než se dostanu k PlayStationu, pojďme se podívat na základní vlastnosti modelu A90J. K dispozici jsem měl televizi o velikosti 55”, ale dělají se také 65” a 83”. Díky technologii OLED je podívaná opravdu parádní. Už tak dobré kontrasty černé s ostatními barvami jsou navíc ještě umocněny technologií HDR se standardy HDR10, Dolby Vision a HLG, o které ještě bude řeč v následujících odstavcích. Za kvalitu obrazu ručí procesor Cognitive XR. Barvy jsou pestré a syté, obraz není přepálený ani nešumí. Díky vyšší snímkové frekvenci je vše ostré i během rychlého pohybu. Nejen obraz, ale i samotná televize vypadá dobře na pohled.



Design je minimalistický a maximálně soustředěný na divácký zážitek

Obrazovka je velká s úzkým rámem, a i při pohledu ze strany je krásně tenká. Jedinou vadou na kráse je, že se na obrazovce odráží naprosto všechno. Jakmile ji budete mít v blízkosti okna, tak se odrazům zkrátka nevyhnete a stejně to platí i pro ostatní zdroje světla.

Stojánek má televize řešený standardním stylem s nožičkami na každé straně, což mi úplně nesedí. I v nejmenší velikosti je totiž pěkně široká, takže potřebujete náležitě velký podstavec. Na druhou stranu ale chápu, z jakého důvodu Sony použilo tohle řešení. Bravia XR je totiž pěkný macek. Váží něco kolem 20 kilo, takže bylo potřeba zajistit dobrou stabilitu. Je tady také možnost přidělání na zeď, ale držák už si budete muset dokoupit zvlášť.

„Barvy jsou pestré a syté, obraz není přepálený ani nešumí. Díky vyšší snímkové frekvenci je vše ostré i během rychlého pohybu.“

Zvuk zprostředkovává dopředu směřující subwoofer s technologií Acoustic Surface Audio+. Díky tomu má mít sledující pocit, jako by na něj zvuk vycházel přímo z obrazovky a toho se Sony také podařilo dosáhnout. Výrobce také slibuje mohutné basy, ale v tomhle ohledu to není žádná sláva. Přijde mi, že právě basy by zlepšení zasloužily. Celkově to na mě působilo, jako by zvuk postrádal dostatečnou hloubku.

Technické parametry Rozlišení a technologie : OLED, 4K Ultra HD

: OLED, 4K Ultra HD Frekvence : 100 / 120 Hz

: 100 / 120 Hz Technologie : HDR10, Dolby Vision, HLG

: HDR10, Dolby Vision, HLG Repro : 60W

: 60W Chytré funkce : HbbTV, Chytrý ovladač, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč

: HbbTV, Chytrý ovladač, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč Rozhraní a připojení: USB, LAN, HDMI 2.1, HDMI 2.0, Sluchátkový výstup, Digitální optický/Digitální audio výstup, WiFI, Bluetooth, Apple AirPlay 2

USB, LAN, HDMI 2.1, HDMI 2.0, Sluchátkový výstup, Digitální optický/Digitální audio výstup, WiFI, Bluetooth, Apple AirPlay 2 Tunery : DVB-T2 HEVC, DVB-S2, DVB-C

: DVB-T2 HEVC, DVB-S2, DVB-C Operační systém: Google TV

Google TV Cena: 65 599 Kč (55 palců)

Sony samozřejmě předpokládá, že televizi nebudete používat jen s konzolí PlayStation, takže má dostatek konektorů na připojení dalších zařízení. Čtveřici HDMI doplňují 3 USB spolu s LAN konektorem. Nechybí ani výstupy pro sluchátka nebo digitální audio. Obejdete se ale i bez jakýchkoliv dalších zařízení. Televize běží na operačním systému Google TV, který je navíc v češtině, takže ho zvládne ovládat naprosto každý. I bez konzole tak můžete koukat na Netflix, HBO a další streamovací služby přímo skrz televizi.

Bezproblémový herní zážitek

Bravia XR si s PlayStationem rozumí už od první chvíle. V prvotním nastavení si upravíte rozsah zobrazení a také HDR, kterého se týká první exkluzivní vylepšení. Automatické mapování tónů HDR má zajistit, abyste i v rychlých scénách měli lepší přehled o situaci. V momentech s vysokým kontrastem mají být vidět objekty detailněji a jasněji. Sony tuto funkci prezentuje na Gran Turismu 7, které jsem v době mého testování k dispozici neměl. Vyzkoušel jsem nicméně několik různých her a nepřijde mi, že by tato funkce při hraní dělala výrazný rozdíl. Lost Judgment vypadá nádherně s oběma nastaveními, stejně tak třeba Bloodborne nebo God of War. Nepatrného rozdílu jsem si všiml snad jen při probíhání krajinou v Horizon: Zero Dawn. Je to zkrátka případ od případu, kdy tato funkce přijde vhod. Pro fanoušky závodních her by přeci jen mohla mít větší význam, protože je rozdíl znát zejména v momentech, kdy se pohybujete opravdu rychle.

Zato druhou funkci, kterou se Bravia XR prezentuje, je viditelná mnohem víc. Televize rozpozná, jestli zrovna na PlayStationu hrajete nebo sledujete seriály a filmy na jedné ze streamovacích služeb, a podle toho vám obraz nastaví. Herní mód co nejvíce snižuje odezvu, zatímco při koukání na Netflix se televize soustředí na zpracování obrazu. Při porovnání obou možností je rozdíl vidět okamžitě, ale na druhou stranu musím říct, že to také není žádný deal breaker, který by o pořízení televize měl rozhodovat. Spíš, než výrazná vylepšení to jsou bonusy, které už tak kvalitní požitek z hraní ještě o něco zpříjemní. I bez nich by Bravia XR byla pro PlayStation 5 výborným parťákem.

„I bez exkluzivních funkcí by Bravia XR byla pro PlayStation 5 výborným parťákem.“

Jistě, PS5 sice zvládá zpracovávat obraz až v rozlišení 8K a model, který jsem měl na testování, má 4K obrazovku, ale nalijme si čistého vína. Hraní v 8K ještě dlouhou dobu nebude standardem, takže i u prémiových modelů je 4K pro hraní naprosto ideální a dobře poslouží po celý životní cyklus konzole.

Také není od věci připomenout, že je potřeba kabel od PlayStationu 5 zapojit do konektoru HDMI 2.1. Pokud byste ho připojili do HDMI 2.0, tak z něj maximálně vytáhnete rozlišení 4K při 60 snímcích za vteřinu. Novější konektor vám zajistí, že budete moci využít plný potenciál konzole, tedy 4K při 120 snímcích. Tu nejvyšší snímkovou frekvenci využijete třeba u Returnal nebo Ratchet & Clank: A Rift Apart.

Zmínku si určitě zaslouží i ovladač přiložený k televizi. Designem je naprosto standardní. Příjemně se drží v ruce a díky hliníkové přední straně působí robustně, takže jistě přežije pár pádů na zem během toho, co ho usínajíc upustíte z ruky. Díky podsvícení i za úplné tmy vidíte, které tlačítko se zrovna chystáte stisknout. A když se vám nechce brát do ruky ovladač, tak můžete využít hlasového ovládání.



Ovladač je robustní a využijete ho i při orientaci v menu PlayStationu

Jako u většiny moderních ovladačů ani tady nechybí tlačítka přímo pro zapnutí streamovacích služeb. Kromě YouTube, Netflixu a Prime Video je Sony také připravené na Disney+, které by k nám mělo konečně dorazit během letošního léta. Ovladač navíc využijete i s PlayStationem. Můžete se s ním jednoduše pohybovat v nabídkách menu a funguje i ve zdejších aplikacích streamovacích služeb.