Red Dead Redemption 2 pod útokem hackerů, mlátí hráče pomocí kostlivců

Ve hrách Rockstaru jsou na PC platformě hackeři téměř na denním pořádku. GTA Online se občas promění v naprostou šílenost a nejinak je tomu i u ostatních her. Především Red Dead Redemption 2 se poslední dobou začalo v kruzích hackerů těšit velké popularitě, konkrétně jeho online porce, Red Dead Online.

Hráči se nyní začínají na Redditu stěžovat na to, že jsou z nenadání přepadáváni dvouhlavými kostlivci, které je začínají bušit hlava nehlava. Problém ohlásilo hned několik hráčů, dokonce i z PS4 verze hry.

Ačkoliv to může pokazit den, většina to naštěstí bere s humorem. Ne každý den na divokém západě dostanete do nosu od kostlivce, když si jdete do obchodu koupit mrkev pro koně.