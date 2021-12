Redakce Doupěte přeje čtenářům krásné prožití Vánočních svátků a šťastný Nový rok!

V redakci máme v živé paměti, jak jsme jmenovali rok 2020 opravdu šíleným a těšili se, až veškerý chaos s lockdowny, rouškami a omezeními zmizí v dáli a my se budeme moci opět vydat do ruchu herních hal a výstav. Všichni jsme seděli doma a měli čas na dohánění restů, zkoušení nových herních zážitků a mimo jiné i nakupování herního příslušenství, které nám sezení doma o něco zpříjemní. Čas je ale neúprosný a po dalším roce s rouškami na nose jsme zjistili, že to ještě potrvá. A i když byl letošní rok co se herních pecek týče lehce ořezaný, blíží se rok 2022 a ten slibuje být podstatně šťavnatější. Co si budeme povídat, nedostatek opravdu velkých hitů nám možná dá všem čas strávit svátky s rodinou a hodit za hlavu trable, které nám život hází pod nohy. A ty herní resty jsou samozřejmostí!

Celou redakcí Doupěte Vám především přejeme krásné prožití svátků se svými blízkými, ať už na nás klepe jakýkoliv lockdown, a stejně aktivně Vám přejeme i vykročit správnou nohou do nového roku. V tom příštím nás totiž čeká celá řada nových herních hitů, probouzení herních komunit zpět k životu v reálném světě a především opravdový rozjezd nové generace konzolí v čele s hity jako Gran Turismo 7, Suicide Squad, God of War: Ragnarok, Arc Raiders a dalších. Jdete do toho s námi?

I během svátků se Vám samozřejmě budeme věnovat, na Doupěti tak najdete pravidelné speciály, které shrnou to nejlepší, nejhorší i nejzajímavější z celého roku a navnadí vás na hry budoucí. Napříč svátky si budete moci přečíst seznam nejlepších her od našich redaktorů a ke konci roku vyjde i obří speciál všech podstatných her, které na nás čekají v roce 2021.

Nezapomeňte také na naše vánoční speciály, díky kterým si můžete i po svátcích doplnit svou knihovničku a herní stůl novými produkty. Není to přece jen o Vánocích!