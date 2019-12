Redakce Doupěte vám přeje Veselé Vánoce a Šťastný nový rok!

Ještě včera jsme připravovali vánoční speciály a nějaké to počteníčko na konec roku 2018 a hle, už je to tu zase. Čas letí neuvěřitelně rychle a s každým dalším rokem jsme blíže novým hrám, lepším technologiím a nyní dokonce i další generaci konzolí.

V příštím roce nás toho čeká opravdu hodně. Dočkáme se vydání několika her generace, jako je Cyberpunk 2077 nebo The Last of Us: Part II a postupně se budeme připravovat na příchod nových konzolí, které si většina nadělí pod stromeček o Vánocích 2020.

Než se tak však stane, čekají nás letošní Vánoce, letošní svátky a letošní Silvestr, takže je ještě o co stát, než se přesuneme do nového desetiletí. Celou redakcí Vám přejeme krásné prožití svátků a odolná játra při silvestrovských oslavách. A protože se blíží opravdu unikátní kulatý rok, rozhodli jsme se vám popřát i samostatně.

A nebojte, Doupě si pro vás i během svátků připravilo nadílku skvělých článků. Rozhodně tedy nezapomeňte zavítat na stránky a přečíst si například 35 nejlepších her uplynulého roku a nebo náš redakční výhled, kde se podíváme do roku 2020 z pohledu hned čtyř členů redakce. Užijte si svátky!

Veselé Vánoce a Šťastný nový rok Vám přejí...

Ladislav Novák

Vážené čtenářky, vážení čtenáři a samozřejmě také čtenářčata. Rok 2019 se pomalu, ale jistě nachýlil ke svému zdárnému konci, a je tu opět čas na bilancování vlastní pochybné existence, či rozmýšlení nad svou nejistou budoucností. Alespoň k tomu jsme tedy v dnešní společnosti vedeni. Ale víte co, kašlete na to. Vždyť čas je přeci pouze člověkem uměle vytvořená a silně relativní veličina, která slouží pouze a výhradně pro určení přesných termínů vydání jednotlivých her.

Ano opravdu, už Platón s Aristotelem takhle čas pojímali. Jenže skutečný čas, ten vnitřní, je určován zážitky a zkušenostmi. Rok 2019 byl z herního hlediska plný skvělých zážitků a už nyní se těšíme na další várku herní extáze. Nikoli na rok 2020, ale na spousty nezapomenutelných chvil s naším milovaným herním koníčkem. Přeji všem krásné, klidné a pohodové svátky, zdraví a také kupu toho štěstí. A hlavně prachy, protože bez těch to zkrátka nepůjde. Jak zpívá Richard Müller „Štěstí je krásná věc, ale prachy si za něj nekoupíš.“

Zároveň posílám obrovské poděkování každému čtenáři za přízeň a jakoukoli reakci, které jsme se pod našimi články dočkali. Protože právě díky vám jsme schopni přinášet novinky, recenze, témata, souhrny, apod. Právě díky vám je nám umožněno psát o hrách. Mějte se krásně a zůstaňte pozitivní!

Martin Nahodil

Další rok je u konce, takže si zase jednou můžeme zrekapitulovat, co se nám událo v herním světě. Letošní sezóna mi přišla jako ticho před bouří. Téměř nikdo se neodvažuje dělat masivní oznámení a spíše se čeká na příchod nové generace konzolí.

Důkazem toho je i fakt, že letos nebylo zrovna lehké vybírat hry, které by mezi ostatními nějak zvlášť vyčnívaly. Neberte to špatně, v roce 2019 vyšla samozřejmě spousta kvalitních her z nejrůznějších žánrů. Namátkou můžu vybrat třeba Fire Emblem: Three Houses, Devil May Cry 5 nebo Sekiro, které získalo i ocenění na letošních The Game Awards. Dle mého je ale trochu smutné, že mezi top hry tohoto roku patří předělávka titulu, který původně vyšel více než před dvaceti lety.

Opět, nemám nic proti Resident Evilu 2. Capcom u této předělávky odvedl výbornou práci a ostatní by se u podobných remaků mohli jen učit. Zkrátka mě jen mrzí, že letos tady nebyla žádná výrazná bomba a la Red Dead Redemption 2, God of War nebo Marvel’s Spider-Man.

Chtělo by to ale také nějaká ta pozitiva. Tak třeba hned na začátku roku se od Activisionu oddělilo Bungie, vývojáři série Destiny. Tato změna jim očividně velmi prospěla a jejich poslední výtvor se má čile k světu. Tuzemské Warhorse Studio naopak přešlo pod záštitu velkého korporátu. THQ Nordic za poslední dobu nakoupilo spoustu značek a studií a v únoru k tomu přibyli i vývojáři Kingdom Come: Deliverance.

Také se konečně objevily první oficiální informace ohledně nové generace konzolí a u Xboxu se nám před pár týdny představil i finální design. Nakonec ale stejně bude záležet na tom, jak se k novým konzolím postaví sám Microsoft a Sony. Letošní generaci rozhodně vyhrál PlayStation, takže Xbox může jen překvapit. Vydání nových konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X bude jednoznačně událostí příštího roku a Doupě u ní rozhodně nebude chybět. Zatím si ale společně s námi užijte svátky a dožeňte nějaký ten herní restík.

Martin Havel

Vážení čtenáři, čtenářky a fanoušci herních novinek, nastal nám po roce zase čas klidu, míru a chvil trávených odpočinkem, časem s blízkými a v neposlední řadě pro nás také doháněním herních restů z celého roku. Ten letošní přinesl zase řádku zajímavých herních kousků a rozhodně tak máme co dělat.

Dovolte, abych vám do dalšího roku popřál krom životních úspěchů a štěstí také možnost si najít čas a prostor pro co nejvíce nadcházejících herních klenotů a pevné nervy s těmi náročnějšími. Rok 2020 bude velký, těšme se na něj a na všechno co nám přinese v čele s příštími Vánočními svátky, obohacenými o novou generaci konzolového hraní. Prožijte krásné svátky a místo kil z cukroví naberte síly na návštěvy nových světů, čeká nás jich mnoho.

Vojtěch Matušinský

Vánoce jsou obdobím, kdy si člověk připomíná, co prožil a co ho ještě čeká. Tento rok byl spíše dojíždějící před vydáním nové generace konzolí. Přesto jsme se dočkali mnoha skvělých titulů jako například The Outer Worlds nebo Gears 5. O to víc mě těší, že mnoho zkušených vývojářů začalo svůj nový start v novém studiu a dávají do herního průmyslu něco nového.

Vše nasvědčuje tomu, že se máme sakra na co těšit. Tituly, které dojedou nynější generaci konzolí, přeci jen nepůsobí špatně a budoucnost může díky novým technologiím přinést úžasné zážitky. Všichni z Doupěte se na to moc těšíme a budeme vás o tom rádi informovat.

Doufám, že jste si tento rok užili a prožili úžasné zážitky i mimo hry. Každý hráč je svým způsobem někdo, kdo se snaží prožít něco zajímavého... a to neznamená být pouze před obrazovkou, ačkoli jen málokterá věc je lepší, než si po těžkém dni odpočinout u výborné hry.

Přeji klidné a příjemné prožití svátků a mnoho skvělých herních zážitků!