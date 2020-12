Redakce vybírá: nejlepší hry generace podle Ladislava Nováka

GTA V je zkrátka král městských akcí a pravděpodobně jednou z nejlepších her v historii vůbec. Jen škoda, že to čekání na další pokračování se tak protahuje. Nedoufám však v nic jiného, než v úspěch. A dost možná bude právě šestý díl jedním z těch definujících, pro právě nastupující generaci konzolí.

Městská akce GTA V nastavila novou laťku městských akcí a určila směr pro budoucí vývoj. O tom, jak byl titul nadčasový, svědčí jeho nedostižnost i po tolika letech. Ne snad, že by neexistovali povedené městské akce, ale přiznejme si to na rovinu, kolik z nich se dokázalo svou velkolepostí, hratelností a celkovou kvalitou tomuto gigantu vyrovnat?

Resident Evil 7 se neslo ve znamení odvážných a zásadních změn, které rozhodně nemusely být přijaty pozitivně. Transformace z třetí osoby do první, je jistě krok, který se nemusel vyplatit. Jenže ono to díky perfektní práci Capcomu všechno zapadlo dohromady a svět tak mohl v roce 2017 okusit jeden z nejšílenějších hororových zážitků v rámci současné generace.

V rámci hororových her, patřila dosluhující generace konzolí sérii Resident Evil. Měly jsme tu povedené remaky druhého a třetího dílu a zejména výtečnou sedmičku, která se navždy zapíše do historii herní zábavy. Přestože zraky všech nedočkavců směřují k osmému dílu série, rozhodně není od věci zpětně ocenit kvality toho zatím ještě aktuálního.

The Last of Us: Part II - emoce, kam se podíváš

Přestože The Last of Us 2 provází do dnešního dne vážné kontroverze, díky kterým byla hra vystavena negativnímu review bombingu, jedná se bezesporu o jednu z nejlepších her vůbec. Mnohé již pochopitelně naznačil první díl z roku 2013, kdy tento fenomén vznikl, očekávání před příchodem pokračování byla tedy opodstatněná.

Naughty Dog nám z jara letošního roku naservírovali skutečný masterpiece, představující kombinaci moderní hratelnosti s původní filozofií titulu. Tahle PS4 exkluzivita se honosí úchvatnou grafickou prezentací, neskutečným smyslem pro detail, vrcholným vyprávěním příběhu a pestrou survival hratelností. Ony zmiňované kontroverze, které se s TLOU2 pojí, jsou tak vlastně jedinou kaňkou na celém projektu, a to kaňkou silně diskutabilní.

The Last Of Us: Part II - vrchol dosluhující generace | Recenze

Na právě dosluhující generaci konzolí nenajdete vyrovnanější titul, který by tak mistrně dokázal skloubit veškeré klíčové aspekty herního průmyslu. TLOU2 totiž téměř ve všech ohledech exceluje a staví tak novou laťku pro konkurenční vývojáře. A ti mohou být sakra rádi, že titul nevyšel o rok déle, čímž by bylo ihned v začátku zaděláno na jeden z nejsilnějších kousků nové generace. Ujít si můžeme nechat hodně věcí, The Last Of Us 2 by však mezi ně patřit rozhodně nemělo.