Redakce vybírá: nejlepší hry generace podle Martina Havla

God of War – dokonalý přerod neskonalého boha

Série God of War je už od roku 2005 mojí neoblíbenější v historii herního průmyslu. Do dneška vzpomínám na to, jak jsem si s magazínem OPS2 přinesl domů demoverzi, která nabízela první pasáž hry s hydrami a od začátku mi učarovala. Kdybyste se mě před deseti lety zeptali, co bude nejlepší hra nové generace a ukázali mi pouze seznam jmen jednotlivých titulů, bez váhání bych při spatření názvu God of War řekl, že to bude právě tento titul, který se stane tím největším herním klenotem PS4. Asi bych ale netušil, jak moc blízko pravdy jsem i navzdory svému zaujetí.

Když potom série zdánlivě skončila třetím dílem a přišel už pouze prequel Ascension, bylo mi hrozně líto, že se s Kratem již znovu nesetkám. Do teď vzpomínám, jak jsem potom nad ránem v létě 2016 dorazil domů, abych se podíval na záznam z E3 konference Sony, která začala naprosto epickou hudbou živého orchestru a já si říkal, že to je jako kdyby mělo přijít God of War. Světe div se, měl jsem pravdu. V momentu, kdy to potvrdil Kratos svým vynoření ze stínu, jsem se snažil tvářit hrozně neohroženě, ale jinak by nejspíš i ukápla slza radosti. Moje mladší já křičelo nadšením „ANO! ANO! ANO!“ a to starší se k němu s radostí přidalo.

God of War: severská výprava (recenze)

Z přerodu série v něco úplně nového jsem měl radost a zároveň trochu obavy. s Kratem tak Přece jenom bojový systém byl spojený, že přechod na novou zbraň v podobě sekery Leviathan nebyl zrovna sázkou na jistotu. Celková změna koncepce se ale ukázala jako naprosto vynikající krok a autor druhého dílu (mého nejoblíbenějšího) Cory Barlog se s vývojářským týmem Santa Monica Studios překonal a naservíroval mi nyní mnou ještě oblíbenější hru.

Sami vývojáři nám ve skvělém dokumentu Raising Kratos prozradili, že Kratos vlastně tak nějak dospěl spolu s nimi a tento emotivní přerod opravdu hře sluší. Zabývá se dospělejšími tématy, již není jenom o čisté agresi, a přitom neubírá ze svých silných stránek, nestraní se brutality a disponuje ještě mnohem propracovanějším bojovým systémem. Částečně otevřený svět s jasně danými koridory mi perfektně sednul a přinesl mi dlouhé hodiny zábavy, celkově jsem v tomto skvostu strávil minimálně přes dvě stě hodin. Objevil jsem, co mělo být objeveno. Zničil, co mělo být zničeno, a i po třech průchodech na nejvyšší obtížnost mě všechno stále dokonale bavilo. God of War je pro mě bezesporu nejlepší hrou končící generace, která utužila můj vztah k teď už méně nemilosrdnému zabijáku bohů.