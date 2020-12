Redakce vybírá: nejlepší hry generace podle Martina Nahodila

CD Projekt RED mohl nechat Divoký hon v základní verzi a stejně by se v mém výčtu objevil. Vývojářům to ale nestačilo, a tak přišla dvojice DLC. Srdce z kamene přidalo další unikátní příběhovou linku, ale to hlavní přišlo až s O víně a krvi. Výlet do Toussaint by si mohli s klidem dovolit vydat samostatně. Nový pestrobarevný region, spousta nového lootu a další příběhová část, která zahrnuje i závěr celé Geraltovy trilogie. Pokud se do Zaklínače 3 teprve plánujete pustit, rozhodně jděte rovnou do kompletní edice. Bez obou DLC byste se totiž ochudili o značnou část celkového zážitku.

Trojka nicméně vede velikostí, možnostmi, kterými se může ubírat dějová linka a celkovým množstvím obsahu. Na rozdíl od posledních Assassin’s Creed tady nejsou vedlejší úkoly jen repetitivní výplň. Mnoho z nich by se bez problému mohlo zařadit mezi hlavní questy. A kdyby toho náhodou bylo málo, mapa je poseta otazníčky, které lákají lootem a dalšími odměnami, abyste každý z nich prozkoumali. Jen málokterá hra s otevřeným světem mě zaujala natolik, abych opravdu vysbíral všechno, co jde. Zaklínači se to nicméně povedlo. Kompletování Skellige je sice trochu otravnější, ale přeci jsem všechen ten loot nemohl nechat pod vodou!

Už v předchozích dvou dílech série jsem strávil desítky, ne-li stovky hodin, a i přes to, že je Divoký hon králem RPG, mě to stále táhne více k prvnímu dílu. Nezvyklý soubojový systém, temnější slovanské zpracování, a hlavně český dabing, který nepatří mezi nejkvalitnější, ale některé hlášky se staly nezapomenutelnou legendou.

Obří a nádherný svět s propracovaným příběhem by sám o sobě stačil k tomu, aby se RPG zařadilo mezi to nejlepší z dosluhující generace. Těch, které opravdu stojí za to a mají je na svědomí velká vývojářská studia, nevyšlo mnoho. Sice tady máme menší tituly jako Greedfall, ale svými kvalitami na Zaklínače zkrátka nemají. Samozřejmě to není dokonalá hra bez nejmenší chybičky. Bugů se i přes řadu záplat stále najde dost. Zaklínačovy klady nicméně nesrovnatelně překonávají tyto negativní prvky.

Zaklínač se v našem výběru určitě neobjeví pouze jednou. To jen potvrzuje fakt, že je to výjimečný titul. Obzvlášť pokud patříte mezi fanoušky RPG, tak určitě nechybí ani ve vaší herní knihovně. Kdo by si také nechal ujít krále tohoto žánru, který stále zůstává nepřekonán.

Velké plus pro mě také je, že je zdejší příběh prequelem k prvnímu dílu, takže vůbec nevadilo, že jsem první Red Dead nehrál. V opačném případě by to nejspíš s příběhem nebylo tak žhavé. Nicméně bych si ho i tak rád doplnil a možná že se tak i stane. Zatím sice nic není oficiální, ale už se spekuluje o tom, že první Red Dead Redemption by se mělo dočkat vylepšené verze pro novou generaci. Od Rockstaru přišlo pouze vyjádření s tím, že nic podobného momentálně v plánu nemají. Ale jak dobře víme, tohle společnosti říkají pokaždé, co dojde k nějakému předčasnému úniku.

Kdybych měl vypíchnou kromě perfektního příběhu ještě další věc, u které se konkurence Red Dead Redemption 2 hledá jen těžko, bude to určitě zpracování světa. Od počáteční kapitoly, kdy celá banda utíká v zasněžených horách, až do údolíček a přilehlého města Saint Denis jsem si ho náramně užíval. Nejde jen o to, že na pohled vypadá nádherně a na každém kroku narazíte na parádní scenérie, ale je také plný života. V lesích pobíhají zvířata a můžete narazit i na různá tajemství. K mým neoblíbenějším ale jednoznačně patří vedlejší úkoly.

S Rockstar Games je to podobné jako u CD Projektu RED. Dělají málo her. Trvá jim to dlouho. Když už ale nějaká hra od nich vyjde, sklízí nadšení od hráčů po celém světě. Jinak to nebylo ani s druhým Red Dead Redemption. Jen málo chybělo, aby se v mém žebříčku posunulo nad Zaklínače, ale moje obliba fantasy světů jednoznačně western přebyla.

God of War - boží proměna

Z dnešního pohledu to tak už vůbec nevypadá, ale před vydáním to poslední God of War neměl vůbec jednoduché. Jen málokterá série se mezi jednotlivými díly změnila tak moc, jako právě tahle. Z brutální a rychlé hack’n’slash akce se přešlo na tradičnější pohled ze třetí osoby, větší důraz na příběh a celkově oproti předchozím dílům působí ten nejnovější o dost umírněněji. Dnes už si ale na tyto změny vzpomene jen málokdo.

U God of War mě nicméně nejvíce překvapilo to, jak precizně se ho studiu ze Santa Monicy podařilo vytvořit. Ve spoustě mých oblíbených her jsou chyby a bugy. Během hraní nového God of War jsem ale nenarazil na nejmenší chybu, což se u hry takových rozměrů vážně často nevidí. Co si budeme povídat, v poslední generaci to nebylo zvykem u valné většiny her. Vývojáři očividně spoléhají na patche, se kterými to ještě po vydání budou dotahovat do konečného stavu. U God of War nic takového nebylo potřeba.

Samozřejmě nesmím opomenout zmínit, že se dle mého názoru jedná o jednu z nejlépe vypadajících her generace. Ne nadarmo se vždy říká, ať hráči počkají pár let po vydání konzolí, až si vývojáři nový hardware pořádně osahají, a pak uvidíme, co z něj zvládnou dostat. Kdo by v roce 2013 řekl, že je PlayStation 4 něčeho takového opravdu schopný? Vývojáři exkluzivit si zkrátka mohou dovolit z konzole vymáčknout naprosté maximum.

God of War: severská výprava (recenze)

God of War z roku 2018 byl ale jen začátek. Už v průběhu hraní bylo jasné, že se do severských krajin určitě podíváme znovu a letos už to Sony stihlo i potvrdit. Příchod Ragnaroku by nás měl čekat příští rok, ale mám trochu obavy kvůli tomu, že by měl vyjít s PS5 i na PS4. S tím si vývojáři nebudou moci dovolit z nové generace vytáhnout maximum. Stejně jako u dalších mezigeneračních titulů přeci jen mezi oběma verzemi nemůže být propastný rozdíl. Pro Sony by to byla hodně špatná reklama. Zatím není potvrzeno, jestli se jedná o mezigenerační titul nebo ne, takže doufám, že Ragnarok příští rok přijde opravdu v plné parádě.