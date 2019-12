Redakční herní výhled: nové konzole, hry a největší lákadla roku 2020

Jako uvidíme. Hra je hodně kritizovaná za to, že to není MCU. Tvoří ho ale autoři nového Tomb Raidera, kteří své práci perfektně rozumí. A já jim nejen dávám šanci, ale jejich projektu upřímně věřím a těším se na něj.

Co nová postava, to nové úkoly, nový herní styl, nové hlášky. Zdá se to jako bezedná studnice zábavy. Pak si k tomu připočtěte zajímavý svět, silnou atmosféru, možnost hackovat. Pokud Watch Dogs Legion splní alespoň polovinu slibů, bude to paráda.

Pro mě asi vítěz letošní E3. Watch Dogs Legion si ukouslo překvapivě velké sousto. Vedete povstání proti autoritativní vládě v Londýně a můžete hrát úplně za každého, od vojáků po důchodce. A každý má jinou osobnost a jiné schopnosti. Je to skoro neuvěřitelné, ale dle slov vývojářů to funguje.

Od té doby, co píšu o hrách, jsem mnohem vybíravější. Obecně vkus člověka se změní. V podstatě nemám možnost se do hry dlouhodobě ponořit a radši proto hraji něco prostějšího a přímočařejšího. V tomhle mě láká chystaný DOOM Eternal. Old-school klasika, kde budu prolévat potoky démoní krve.

Gamescom je největší herní akcí v Evropě a tento rok bych ho nerad osobně vynechal. Bude zde rozhodně co vyzkoušet. Pokud se to podaří, bude to pro vás znamenat slušný přísun článků a pro mě další fantastický zážitek.

Většina her na nové konzole se však vůbec neukázala. A je hrozně vzrušující si představovat, co všechno by vývojáři mohli ukázat. Spekulace se množí už teď... no uvidíme.

Rok co rok je pro mě nejhlavnější herní událostí rozhodně E3. Je to velký herní svátek, který sice pro herního novináře znamená několik bezesných nocí... ale stojí to za to! Sejdou se tam nejdůležitější novinky roku a navíc se ukáží úžasné nové trailery.

Martin Havel

Cyberpunk 2077

Kdo se na Cyberpunk netěší? Je to prostě jeden z největších herních okamžiků příštího roku a rozhodně se nedá ho do tohoto seznamu nezařadit. Ať už máme na mysli propracované příběhové RPG, ve kterém budeme mít obrovské možnosti, Keanu Reevese nebo nádhernou grafiku, vypadá tom, že Cyberpunk bude jedním z mála adeptů na hru roku i v konkurenci fantasticky vypadajícího pokračování The Last of Us.

Byl to ostatně i jeden z důvodů proč jsem letos investoval do nového stroje, na kterém bude Cyberpunk moci předvést opravdu všechno, co dokáže. Očekávám, že u něj strávím velkou část závěru jara.

E3

E3 je každý rok velkou herní událostí. Tou největší v herním světě a v příštím roce tomu nebude jinak. Naopak bude ještě větší, velkolepější a především nám ukáže, jakým směrem se počítačové hry budou ubírat v dalších letech. Čeká nás totiž výstava, která bude předcházet příchodu nové generace konzolí a očekávám tak hromadu parádních projektů, které obohatí první dva až tři roky životního cyklu Playstationu 5 a Xboxu Series X.

Pro mě osobně je navíc E3 něčím výjimečným z toho hlediska, že je to naprosto unikátní věc ve světě zábavního průmyslu. Tolik oznámení, ukázek a předváděček prostě jinde na světě nenajdete a já se moc těším na to, že po loňském slabším ročníku se letos vývojáři ze všech koutů světa snad pořádně vytáhnou. Zbožným přáním by bylo oznámení pokračování God of War, které je mojí nejoblíbenější sérií už od roku 2005, ale moc s tím nepočítám. Přece jenom první díl severské části série vyšel teprve minulý rok a kvalita prostě potřebuje svůj čas.

Project Awakening

Že by konečně? Na podzim minulého roku Cygames zveřejnili první trailer i s pár herními záběry a ten vypadal úchvatně. Řeč je o hře, která tou dobou nesla název Project Awakening a jejíž demoverze se letos v září stala předmětem spekulací. Zatím jsme se jí bohužel nedočkali a já tak netrpělivě doufám v jakékoliv informace o tomto RPG s masivními nepřáteli a vybroušenou grafikou.

Původně se mluvilo o vydání v letošním roce. To už asi padá, tak se budu těšit na ten příští. A doufat, že se tentokrát už hru podaří opravdu pustit mezi hráče. Klidně třeba jako launch titul pro PS5, i když se mluvilo o tom, že by mělo jít o exkluzivitu pro čtyřku.

Zahájení nové etapy konzolových válek

Nástup nové generace představuje pro hlavní konzolové hráče na trhu také to, že se vracejí na startovní čáru a rozdíly vytvořené PS4 a Xboxem One se mažou. Xbox za poslední rok a něco nabral pod svá křídla hromadu zajímavých vývojářských studií, která zřejmě nabídnou své hry až pro další generaci a bude nesmírně zajímavé sledovat, s čím přijdou.

Stejně tak i to, jak bude Sony reagovat a jestli se podaří udržet jeho náskok na poli exkluzivních titulů. Očekávám na úvodní období opravdu nelítostnou bitvu, ve které oba tábory vyrukují do boje s něčím nečekaným a zajímavým. Snad se nemýlím a budeme svědky něčeho, co posune průmysl zase o kousek dále

Nioh 2

Pokračování nekompromisní samurajské akce Nioh se už nemohu dočkat. Je to podle mě jedna z mála her, které se po vydání Dark Souls dokázaly připojit do žánru soulslike a přitom vystoupit ze stínu děl studia FromSoftware. Nové funkce, ještě tužší bossové a brutální obtížnost. První ohlasy na hru jsou velmi spokojené a očekává se, že půjde o další svátek pro fanoušky častého umírání a her, které vás potrestají za každou chybičku.

Já mezi ně rozhodně patřím a Nioh zase patří na vrchol svého žánru. Jeho vylepšení o editovatelnou postavu, nové schopnosti a další inovace mě nadchlo a už teď mi čekání na nový díl drásá nervy tak, jako to bude dělat hra samotná, až na jaře vyjde.