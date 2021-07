Relic láká na večerní odhalení, dočkáme se Company of Heroes 3?

Studio Relic Entertainment nám přineslo za dobu své existence některé skvostné strategické tituly, od válečné série Company of Heroes až po sci-fi Homeworld či řežbu ze světa Warhammeru, Dawn of War. Na svém Twitchi nyní láká na brzké odhalení a můžeme jen polemizovat, o co půjde.

Jedno je jisté, na sci-fi zasazení můžeme zapomenout. Stream totiž ukazuje Itálii z ptačí perspektivy a čas od času proskočí také dobové záběry, které vypadají na druhou světovou válku. Mnozí fanoušci tedy začínají spekulovat, že půjde o cosi spojeného s historickou sérií Company of Heroes. Že by italské DLC, nebo rovnou přímé třetí pokračování? Všechno je možné.

Odpočet končí dnes večer v 19:00 hodin našeho času. Vše se tedy dozvíme v pravý čas.