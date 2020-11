Remake Demon’s Souls je podle recenzí další vynikající předělávkou

Jestli se na nějaký launch titul PS5 opravdu netrpělivě čekalo, byl to nepochybně remake Demon’s Souls, který měl vdechnout nový život klasice, která později položila základ populárnímu žánru náročných her, jež nedělají kompromisy. Jak se ukazuje, tak ani po letech neztrácí hra nic ze svého kouzla a přináší opravdovou ukázku toho, co můžeme od nové generace konzolí čekat.

Přesvědčivé jsou v podstatě jednotné verdikty recenzí prakticky všech velkých herních médií ze světa. V nich Demon’s Souls sbírají hodnocení mezi devíti a desíti body z deseti nebo jejich případnou obdobu na jiných stupnicích. Na serveru Metacritic si momentálně hra drží úctyhodné hodnocení 92 bodů ze sta a už nyní je dostupné také uživatelské hodnocení, které se drží na 87 ze sta. Na seznam vybraných hodnocení se můžete podívat níže.

Chystáte se vzít do svých rukou Demon’s Souls Remake a rovnou otestovat, co všechno DualSense vydrží, až PS5 vyjde i u nás?