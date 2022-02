Remake kultovního hororu The House of the Dead se možná dostane i mimo Switch

Remake legendární hororové střílečky The House of the Dead se v tuto chvíli připravuje exkluzivně pro konzoli Nintendo Switch. Nyní unikl rating titulu i pro cloudovou platformu Stadia, což by mohlo poukazovat na to, že se hra nakonec dostane i na další platformy.

Podobně totiž na tom byl dříve i remake hry Panzer Dragoon, který po původním odhalení pro Switch nakonec dorazil ještě na Stadii, Playstation 4, Xbox One a Amazon Luna. Je tedy více než pravděpodobné, že i připravovaný remake bude následovat podobnou cestu.

The House of the Dead: Remake po menším odkladu má vyjít na jaře roku 2022.