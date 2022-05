Remake Prince of Persia: Sands of Time mění vývojáře. Z Indie se přesouvá do Ameriky

Po nelichotivých reakcích a odkladu v minulém roce přichází další změny u očekávaného remaku.

Během posledního oznamování novinek Ubisoft předělávku Prince of Persia: Sands of Time vůbec nezmiňoval. Loni na podzim ho navíc odložili na neurčito a vypadá to, že komplikace neustávají. Vývoj se podle nového vyjádření přesouvá z indických studií Ubisoft Pune a Ubisoft Mumbai do amerického Ubisoft Montréal.

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

Prý se bude stále pracovat s materiály, které při tvorbě remaku vytvořila indická studia. Rozhodně je ale co vylepšovat. Z první ukázky nepůsobil předělaný Prince of Persia zrovna nejlépe. Ubisoft Montréal patří mezi nejzkušenější studia této francouzské společnosti a pracovalo i na původní Sands of Time trilogii, takže věříme, že teď už by to nemuselo dopadnout tak špatně.

Jelikož se vývoj přesouvá, tak další ukázku či oznámení data vydání je nejspíš ještě hodně daleko. Je docela pravděpodobné, že ještě před tím se dočkáme oznámení dvojrozměrného Prince of Persia, který se má inspirovat u Ori and the Blind Forest.