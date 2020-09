Remake Prince of Persia: The Sands of Time oficiálně odhalen

Legendární Prince of Persia se vrací. Ubisoft značku oživí po deseti letech remakem úspěšného dílu The Sands od Time, který původně vyšel v roce 2003. Společnost hru představila dnes během svojí akce Ubisoft Forward, ale velká část internetu už o ní věděla dříve. Před dnešním odhalením totiž došlo k úniku informací, který chystané představení remaku vyzradil.

Nepůjde ani zdaleka jenom o původní hru s upravenou grafikou. Těšit se můžeme z toho, že vývojáři použili engine z Assassin’s Creed Origins. Ten doplní nové motion capture animace, kamera a změněný bojový systém. Podobně jako u originálu se i zde do dabování hry zapojí Yuri Lowenthal. Ke hře budete jako malý bonus mít také možnosti si zahrát původního Prince of Persia z roku 1989. Na to, že jde o kompletní remake na mě ale hra zatím graficky nepůsobí příliš přesvědčivě. The Sands of Time si ale všichni pamatují především díky hratelnosti a zajímavým mechanikám pracujícím s časem. Vzhled hry by tak snad neměl být překážkou její kvalitě.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake vychází 21. ledna na PC, Xbox One a PS4.