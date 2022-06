Remake Prince of Persia: The Sands of Time se opět odkládá. Zrušen ale není, slibuje Ubisoft

Vyplatí se čekat?

Vypadá to, že se remake kultovního Prince of Persia: The Sands of Time se stává opravdová noční můra. Po šuškandě o zrušení se Ubisoft rozhodl tyto zprávy vyvrátit a potvrdil, že se na hře stále pracuje. Dočkala se však dalšího odkladu na neurčito.

Remake má za sebou dost problematický vývoj. Po oznámení v roce 2020 a předpokládaným vydáním v lednu 2021 byla hra několikrát odložena a přesunuta mezi několika interními studii Ubisoftu.

Dle vydavatele je vysvětlením samozřejmě snaha o co nejlepší remake a poctu původní hře, kterou si fanoušci zaslouží. Nelze však vyloučit, že se za tím skrývá něco jiného. Či zda se hry vůbec někdy dočkáme.