Remake Star Wars: Knights of the Old Republic opět vyplouvá na povrch

O předělávce původního RPG Star Wars: Knights of the Old Republic kolují informace internetem už nějakou dobu a nyní vyplouvají čerstvé detaily. Na světlo světa se chystá zbrusu nová hra, která by měla být remakem původní hry, a samozřejmě nebude z rukou původních tvůrců ze studia BioWare.

Další zprávy hovoří o tom, že by mělo jít svým způsobem o pokračování, které ale bude čerpat z obou předchozích dílů série. Také by se měly některé postavy a události přidat do kanónu značky, jelikož bude titul vyvíjen pod křídly Disney stejně jako např. Star Wars Jedi: Fallen Order.

Ubisoft Massive oznámil vývoj nové Star Wars hry s otevřeným světem

Bohužel prozatím není jasné, pro hru vlastně vyvíjí. Víme jen, že nepůjde o studio BioWare a vydavatelem nebude EA, což s přihlédnutím ke změnám v právech a licencích herní divize Star Wars dává smysl. Nový projekt pravděpodobně bude patřit pod divizi LucasFilm Games, která už nyní chystá z rukou studia Massive např. akční adventuru s otevřeným světem Hvězdných válek. Počkejme si.