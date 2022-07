Remake thrilleru The Last of Us není jen o penězích, slibují tvůrci

Hra opravdu dostane druhý dech.

Mnozí fanoušci se po oznámení remaku původního akčního thrilleru The Last of Us začali domnívat, že jde pouze o rychlý skok studia Naughty Dog do peněženek hráčů. Jeden z vývojářů, který na PS5 verzi remaku pracoval, se však nyní nechal slyšet, že opravdu nejde jen o ždímačku na peníze. Tým na hře strávil spoustu času a posouvá ji do moderní doby nejen vizuálně.

"Není to o penězích," napsal Robert Morrison na svůj Twitter. "Vlastně je to jeden z nejpečlivěji a nejprecizněji piplaných projektů, na kterých jsem se ve své kariéře kdy podílel. Ta největší možná míra detailů a péče."

To je ostatně vidět už z dostupných videí. Tvůrci se pokouší přenést zážitek z prvního dílu do moderní doby s využitím nejnovějších technologií a mnoha prvků druhého dílu, aby si fanoušci i čerství hráči mohli tuto klasiku užít naplno. Těšíte se?