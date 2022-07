Po menším úniku se tvůrci rozhodli novinky ukázat černé na bílém.

Po úniku některých záběrů a obrázků z remaku The Last of Us se studio Naughty Dog rozhodlo neotálet a vypustilo ven oficiální záběry ze hry, popisující všechny inovace a vylepšení.

Video má macatých 10 minut a jde do hloubky jak technologickým novinkám a technologiím, tak dalším detailům, kterými byl první díl obohacen.

The Last of Us: Part 1 vychází 2. září letošního roku pro Playstation 5 a PC.