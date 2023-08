Remaster se nekoná. První Red Dead Redemption vyjde příští týden na PlayStation 4 a Nintendo Switch

Okolo Red Dead Redemption bylo v posledních týdnech velmi rušno. Řada zdrojů se shodovala na tom, že nás brzy čeká vylepšená verze prvního dílu této kovbojky. Už tady máme oficiální oznámení, ale skutečnost je trochu jiná. Red Dead Redemption totiž nepřichází s žádnou předělávkou, už 17. srpna ale vyjdou jeho verze pro PlayStation 4 a Nintendo Switch. V rámci zpětné kompatibility si ho samozřejmě zahrajete i na PS5.

Pro některé z vás je to možná zklamání, ale my jsme rozhodně rádi, že se tento titul zpřístupní dalším milionům hráčů. Doposud jste si první Red Dead pohodlně zahráli leda s Xboxem. Hráči na PC si ale každopádně musí nechat zajít chuť i tentokrát. Hru už najdete v obchodě Nintenda s cenovkou 1 249 Kč. PlayStation cenu zatím neuvádí, ale je dost pravděpodobné, že to bude stejně. Od 13. října se pak začnou prodávat i krabicové verze.

Po stránce obsahu si budete moci projít v této verzi příběh Johna Marstona se vším všudy. V popisu hry je uvedeno, že bude zahrnovat vše z GOTY edice "a další". Tím dalším jsou možná myšleny lokalizace do nových jazyků. Češtinu tam ale bohužel ani tentokrát nenajdeme. Jistotou ale je, že vedle základní hry nebude chybět ani rozšíření Undead Nightmare. Doufáme, že Double Eleven Studios, které mají tyto verze na svědomí, neudělají značce ostudu podobně jako to dopadlo s GTA Trilogy.

Zdroj: Rockstar Games