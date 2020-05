Remaster Tony Hawk’s Pro Skater láká novými záběry a retro soundtrackem

Některé remaky jsou spíše šmátráním po peněžence hráčů, jiné ale stojí za to a snaží se oprášit zašlou slávu kultovním hitům let dávno minulých. Vypadá to, že do této kategorie bude spadat i připravovaná předělávka legendárního Pro Skatera od Tonyho Hawka.

Na cestě jsou první dva díly a vrátí se kultovní mapy, jezdci, hratelnost a soundtrack, který definoval generaci. Kromě čerstvých záběrů ze hry si můžete poslechnout právě jej, a to díky playlistu na Spotify. Zkraťte si tedy čas čekáním v doprovodu hudby.