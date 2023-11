Remedy jde po Alanovi na další hry. Max Payne 1&2 a kooperační Condor přešly do fáze produkce

Studio Remedy minulý týden úspěšně vydalo svoji novinku Alan Wake 2, se kterou mají ještě pár plánů do budoucna. Zároveň ale ve svém čtvrtletním reportu naznačili, jak to vypadá s jejich dalšími projekty, které ve finském studiu vznikají. Tím nejvyhlíženějším jsou pro nás kompletní předělávky prvních dvou dílů akce Max Payne. CEO Tero Virtala uvádí, že postoupili k produkčnímu procesu remaků. „Ujasnili jsme si styl a rozsah hry a máme výjimečně dobře zorganizovaný tým, který na ní pracuje. Díky těmto úspěchům jsme z tohoto projektu a jeho budoucích úspěchů nadšení.“

Pokud nebudeme počítat Alana, tak v Remedy momentálně vznikají celkem 4 novinky. Další velmi očekávanou hrou je Control 2, pokračování sci-fi akce z roku 2019. To se nachází stále ve fázi konceptu. Prý mají s tímto projektem velké ambice a pokročili s přípravou designu. Ještě několik čtvrtletí ale potrvá, než vývoj postoupí dál a tým okolo Control 2 se pořádně rozroste.

Nejsou to jen singleplayerové příběhy, co si pro nás tohle studio připravuje. Projekt, který známé jako Condor, je kooperační záležitost, která má fungovat na principu hry jako služby. Stejně jako Maxovy remaky se i Condor posouvá do produkční fáze. Momentálně si je Remedy jistější v kramflecích díky získaným zkušenostem ohledně toho, jak vytvořit hru, která fanoušky zaujme na několik let. Posledním projektem je pak Codename Vanguard, o kterém toho víme velmi málo a studio aktuálně probírá další kroky s vydavatelem. K většímu posunu by mělo dojít do konce roku.

Ještě bude každopádně potřeba pár let, než od Remedy uvidíme jejich další novinku. V mezičase nás ale budou zásobovat zmiňovanými novinkami pro Alan Wake 2. Nejblíže je momentálně New Game+ společně s novou obtížností a pracuje se také na dvojici větších rozšíření.

Ještě mimo tohle všechno se Sam Lake, který týmy v Remedy vede, podělil o svoje přání ohledně toho, na čem by rád jednou pracoval. V interview pro britský GQ magazín řekl, že by si rád střihnul "šílené temné fantasy s obřím rozpočtem". Nevíme, jak vy, ale my bychom si něco takového s radostí nechali líbit.