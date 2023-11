Remedy překope svůj multiplayerový projekt Vanguard. Nakonec nebude fungovat na modelu free-to-play

Tohle finské studio nedávno úspěšně vydalo pokračování příběhu Alana Wakea, se kterým se jim velmi zadařilo, což mimo jiné dokazuje i naše recenze. Momentálně v Remedy vzniká několik novinek najednou, ale vývoj jedné z nich očividně neprobíhá podle původních plánů. Řeč je o free-to-play multiplayerovce, kterou jsme znali jako Project Vanguard. Nově bude známý jako Kestrel, což má být prémiová hra se silnou kooperativní multiplayerovou součástí.

Od původních plánů, že měla tahle novinka být live-service hrou zdarma, se tedy razantně odbočilo. V poslední zprávě Remedy k Vanguardu uvádělo, že se na dalších krocích domlouvá s vydavatelem, kterým je v tomhle případě čínský Tencent. Nyní uznávají, že se free-to-play trh značně mění a v reakci na to se obě strany domluvily na změnách.

Projekt se pod označením Kestrel vrací do fáze konceptu, na kterém bude pracovat jen část týmu a jeho zbytek se zapojí do tvorby ostatních her. Vše z předchozího vývoje ale nepůjde do koše. Některé prvky, assety a náměty původně navržené pro Vanguard zužitkuje tým Kestrelu.

„Se hrou Vanguard jsme udělali velké pokroky ve vývoji free-to-play a multiplayeru. Po důkladném zvážení jsme přesvědčeni, že nový směr, kdy bude hra postavena více na klíčových dovednostech společnosti Remedy, je tou správnou cestou. S pokračující podporou společnosti Tencent vytváříme další výraznou hru, která nám pomůže vytvořit skvělý kooperativní multiplayerový zážitek,“ řekl Tero Virtala, generální ředitel společnosti Remedy Entertainment.

Zdroj: Remedy