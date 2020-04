Remnant: From the Ashes láká na DLC se survival režimem

Pořádná porce obsahu navrch pro majitele kooperační střílečky Remnant: From The Ashes dorazí brzy do hry. Jako první bude dostupná na PC, později potom rozšířený obsah nabídne i na PS4 a Xboxu One. DLC ponese název Swamps of Corsus a bude obsahovat nový survival režim a více než padesát nových skinů pro vaše vybavení, novou zbroj a spoustu dalších obohacení původní hry.

Jak už název DLC napovídá, dostaneme se do lokace Corsus, do níž jste již dříve ve hře mohli zavítat. Přidají se tři nové zbraně a čtyři vedlejší dungeony s novými nepřáteli, kteří vám ze života opět udělají peklo. Hlavní novinkou je ale survival režim, kde budete začínat zcela od píky a budete se muset prodírat hordami nepřátel, abyste přežili a vybojovali další zbroj. Vývojáři slibují "šíleně obtížné" bosse a další nepřátele. S přihlédnutím k permanentní smrti v survival režimu to bude nejspíše dost o nervy. Začínat přitom budete pouze s pistolí a pár kousky šrotu. Chybět nebude ani příběhový obsah včetně nových úkolů.

Na PC bude DLC Swamps of Corsus dostupné 28. dubna. Později se dočkají i hráči na konzolích. Zde ale zatím vývojáři přesné datum neodhalili.