Remnant II nás v prvním DLC postaví před krále s pomatenou myslí. The Awakened King vychází za pár dní

Druhý Remnant patří mezi nejpříjemnější překvapení letošního roku. Do nehostinného světa plného nebezpečí nás tvůrci opět lákají s prvním rozšířením. DLC The Awakened King vychází 14. listopadu pro všechny platformy s cenovkou 9,99$, tedy zhruba 250 Kč. Je to první ze tří oznámených DLC. Pokud máte ultimátní edici hry, v den vydání ho najdete bez dalšího placení ve vaší knihovně.

Čeká nás nová kapitola příběhu, ve kterém hlavní roli sehrává One True King. Root mu pokřivil mysl, a tak kdysi rozumný vládce nyní baží po krvi. Mezi jeho schopnosti patří i ovládání počasí, takže si nejspíš dokážete představit, jakou paseku je schopný napáchat. Abychom se s ním mohli vypořádat, vypravíme se do zbrusu nové lokace, která, stejně jako úrovně v původní hře, bude vypadat při každém průchodu trochu jinak.

Mezi nepřátele přibyde nový archetyp jménem The Ritualist, což má být mistr utrpení a bolesti. Proti nejen tomuto potvorákovi budeme moci využít řadu nových druhů vybavení, do čehož spadají zbraně, modifikace i různorodé předměty. Na cestě za králem pak narazíte na dodatečné postavy a nebylo by to ono, kdyby DLC nepřišlo s další porcí náročných bossů.