Remothered: Broken Porcelain - hodně zpackané pokračovaní | Recenze

Co baví Několik málo světlejších momentů

Zajímavé zasazení Co vadí Špatná grafická stránka

Otřesné animace

Neexistující lipsync

Nekončící přehlídka bugů

Bídná hratelnost a ovládání 4 /10 Hodnocení

Druhá třetina začíná

Fanoušci hororových her si letošní podzim na nedostatek titulů rozhodně stěžovat nemohou. Po povedeném návratu Amnesie a sice obstojném, ale nedotaženém klonu PT v podobě Visage je zde totiž další kousek, tentokrát z dílny vývojářského týmu Stromind Games, který se snaží navázat na první díl ze série Remothered.



Příběh se rozjíždí skutečně rychle

Již v úvodu zmiňme, že nešlo zrovna o přelomovou hru, která by jakýmkoli způsobem dokázala vybočit z průměru. Jako celek ovšem fungovala víceméně spolehlivě a dala tak slušný příslib pro případné pokračování. Toho jsme se dočkali po dvou letech, v tichosti a bez větší marketingové kampaně.

Remothered: Tormented Fathers - záhada v domu hrůzy (recenze)

Bohužel, jaké to nepříjemné zklamání, že Remothered: Broken Porcelain nepředstavuje téměř žádný posun vpřed. Ba naopak, původní nešvary se ještě více prohloubily a v celku titul působí skutečně odfláknutým dojmem.

Ze školy rovnou do práce

Hlavní hrdinkou příběhu je mladá studentka Jennifer, která přichází po opakovaných problémech v internátní škole do tajemného hotelu jako pokojská. Ihned od samotného začátku je však jasné, že na tomto místě není všechno tak úplně v pořádku. Zvídavá a odvážná Jennifer se tak ocitá v nepříliš přátelském prostředí a je okolnostmi přinucena přijít všem nesrovnalostem na kloub.



Stejně tak rychle ovšem série mnoha chyb a nelogičností

V cestě jí stojí zejména samotný personál, který skrývá mnoho děsivých tajemství. Hlavní hrdinka je od počátečního momentu vnímána jako vetřelec, před kterým je třeba být ostražitý, což vede k několika konfliktům a následnému napadnutí. Po těchto událostech začíná klasické hororové dobrodružství zahrnující řešení puzzlů, plížení, hledání klíčových předmětů a skrývání se v prostorách hotelu.



Atmosféra hry je sotva průměrná

Stejně tak rychle a přímočaře, jak hra prezentuje samotnou zápletku, ovšem vyplouvají napovrch také problémy v samotném jádru hry a stává se tak již od prvních momentů. Ať už jde o naprosto nelogické chování jednotlivých postav, prapodivné animace či nekončící série otravných bugů.

Hotel, kde mají otevřeno

Papírově víceméně zajímavé herní prostředí zapadlého malého hotýlku kazí technická stránka hry, a to snad ve všech možných ohledech, které si lze představit. Přihlédnout jistě musíme k velikosti nezávislého studia Stormind Games, historie ovšem mnohokrát ukázala, že i malé týmy dokáží své tituly vyladit do takové podoby, že jsou schopny konkurovat klidně i velkým AAA kouskům. To se zde ovšem rozhodně neděje a Remothered: Broken Porcelain je ošklivá a značně zastaralá hra, jejíž prezentace odrazuje již od prvního spuštění.



Několik světlejších momentů výsledek nezachraňuje

K čemu je zajímavé prostředí a potemnělý intimní příběh, když vše ostatní zkrátka nefunguje. Animace svým ztvárněním spadají do období minulé generace konzolí, na celkovém dojmu rozhodně nepřidají ani doskakující či nechutně rozmazané textury. I kdybychom však byly schopni tolerovat grafickou stránku hry, oči nemůžeme přivírat nad technickým provedením či samotnou hratelností. I druhé pokračování třídílné výpravné série totiž trápí neskutečné množství bugů, otřesné ovládání a bídná herní náplň.

S předměty často nelze interagovat, prolínání textur je na denním pořádku a naskriptované animace se spouštějí v naprosto nesmyslných momentech. Setkat se lze i s takovým extrémem, kdy stojí dvě postavy vedle sebe, načež následuje animace jak jedna z postav vchází do dveří. Celkovému zážitku to ubírá na věrohodnosti a titul tak zesměšňuje sám sebe. Mnohdy se tak hororový zážitek mění v jednu velkou komedii.

Nekončící komedie/tragédie

O moc lépe na tom není ani samotná hratelnost, která ve srovnání s prvním dílem nikam nepokročila. I tentokrát je hodně křečovitá a ve spojení s nevyladěným ovládáním často frustrující. Veškeré činnosti a úkoly jsou silně neintuitivní a nelogické zároveň. Vrcholem jsou potom chvíle, kdy po šesti bodných ranách do krku nepřítel vstává a zasazuje Jennifer jediným úderem KO. Celkově bídný zážitek se potom vývojáři snaží okořenit systémem vylepšování ve strohém RPG stromu. Vylepšovat tak můžete například rychlost nebo sílu hlavní hrdinky. Mnohem více bychom ovšem ocenili pohodlné ovládání a alespoň průměrný technický stav hry. V tomto rozložení ovšem systém vylepšování působí zbytečně.



Celkově jde o velké zklamání

Několik málo světlejších okamžiků tak bohužel v žádném případě nedokáže zachránit celkově podprůměrné vyznění hry. A nic na tom bohužel nezachraňuje ani povedený, i když neustále se opakující hudební doprovod, ze kterého se rychle stane noční můra. Bohužel i audio stránka hry je jedna velká bída. Výkony dabérů jsou silně podprůměrné a odrazující je rovněž i neexistující lipsync.

Ačkoli to zní děsivě, najít nějaká zásadnější pozitiva je na Remothered: Broken Porcelain poměrně obtížně. Vývojáři se za ty dva roky ani trochu nepoučili a místo toho, aby vyladili řadu nedostatků je všechny dokázali ještě více prohloubit. Z víceméně průměrného a slibného prvního dílu série se stal propadák, který je od prvních chvil frustrující a protivný zároveň. Takhle jsme si tedy pokračování nepředstavovali.