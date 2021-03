Resident Evil slaví 25. výročí: série, která definovala žánr survival hororu

Herní horory si od přelomu tisíciletí prošly celou řadou změn. Dnes jsou populární převážně jakožto atmosferické FPS ve stylu Amnesie nebo Outlastu. Počátky byly ale úplně jiné a už v té době se na scéně objevila série Resident Evil, která boduje i dnes. Její první díl vyšel přesně před 25 lety na konzoli PlayStation a definoval, co to vlastně survival horor je. Původně s ním ale Capcom zamýšlel úplně něco jiného.

Celý projekt se zrodil díky myšlence na vznik remaku hry Sweet Home z roku 1989. Pod vedením Šindži Mikamiho vzniklo několik prototypů, přičemž jedna z verzí byla akce z pohledu první osoby. Nakonec se ale od remaku upustilo a vznikla úplně nová hra. I tak si ale vývojáři pár nápadů ze Sweet Home vypůjčili. Jak už dnes dobře víme, tak to nakonec nebyla FPS akce, ale využívaly se statické kamery, kdy se vymodelovaná postava pohybuje po předrenderovaném pozadí. Tady jako inspirace Mikamimu posloužilo Alone in the Dark z roku 1992, kde se s kamerou pracuje podobně.



Horor to byl nejen díky příběhovému zasazení, kdy jste se buď v roli Chrise Redfielda nebo Jill Valentine proplétali chodbami panství plného zombíků a další potvor. Tísnivý pocit nejistoty ve hráči vyvolává i nedostatek munice a omezený inventář. Nemůžete tedy střemhlav naběhnout do akce a doufat, že to nějak dopadne. S tímhle přístupem není šance na úspěch. Nepřátelé navíc nejsou žádná ořezávátka a pár ran vydrží. Je tedy třeba s municí nakládat umírněně a dobře se rozhodovat o tom, která věc si zaslouží místo v inventáři.

První Resident Evil byl velmi dobře hodnocený a uspěl i v prodejích. Proto se není čemu divit, že krátce potom začal vývoj pokračování. Ve spojitosti s historií série Resident Evil se často zmiňují neshody ve vývojářském týmu ohledně směřování celé série. Začalo to už právě během tvorby Resident Evilu 2. Mikami totiž chtěl v tomto díle zápletku Resident Evilu ukončit. To se ale nepozdávalo jak vedení Capcomu, tak designérovi Hidekimu Kamijovi, jehož jméno je nyní spojované hlavně s tvorbou studia PlatinumGames.

Mikamiho záměr tedy šel stranou a došlo k velkým změnám v příběhu. Claire Redfield, jedna z hratelných postav, měla mít úplně jinou roli a jméno. Tato úprava přišla z toho důvodu, aby se Resident Evil 2 lépe propojil s prvním dílem a zakončení příběhu otevřelo možnosti dalšího rozrůstání zápletky okolo T-viru, Umbrella Corporation a dalších zločineckých společností. V té době začalo to, co v budoucnu Resident Evil stálo tvář. Přidávání stále většího množství akce.

Třetí díl s podtitulem Nemesis stále fungoval na stejném principu jako jeho předchůdci. Byl ale znatelně kratší a příběhově ne až tak zásadní. Je to z toho důvodu, že to původně neměl být plnohodnotní díl, ale jen spin-off. Z těchto plánů ale sešlo, a tak se z projektu, který měl být třetím dílem, stal Code: Veronica, který vyšel v roce 2000.

Základní principy sice byly stále stejné, ale přišel znatelný pokrok v grafice. Je to první díl série, který má vymodelované 3D pozadí. Také kamera už nestojí jen na jednom místě a dynamicky se pohybuje. Přes své kvality se Code: Veronica ale moc neprodával, protože vyšel původně jen na konzoli Sega Dreamcast. Měl to sice být system seller, ale jelikož měl Dreamcast celkově mizerné prodeje, tak se mu zasloužené pozornosti dostalo až na PlayStationu 2 o více než rok později.

Bod zlomu

Práce na dalším velkém dílu začaly krátce po dokončení minulého projektu. Resident Evil 4 ale stejně jako jeho předchůdci nevznikl na první dobrou a během více než pětiletého vývoje došlo na několik restartů. Původní koncept ale nezůstal nevyužit. Sice se až příliš odlišoval od hlavní myšlenky série, ale Kamija to s ním nechtěl vzdát. Pod jeho vedením tak z tohoto konceptu vznikla další věhlasná série Capcomu, která vám jistě není cizí - Devil May Cry.

Přeskočíme přes pár dalších nedodělaných verzí do roku 2005, kdy se na pulty obchodů dostal Resident Evil 4. Vývojářům z Capcomu se s ním povedlo něco, co dokáže tak jedna hra za dekádu a možná i to je příliš vysoké číslo. První díl Resident Evilu definoval žánr a čtyřce se to povedlo znovu. Tentokrát to sice nebyl survival horor, ale Mikamiho tým položil základy pro střílečky z pohledu třetí osoby, které se používají dodnes.

"První díl Resident Evilu definoval žánr a čtyřce se to povedlo znovu."

Pohled přes rameno Leona Kennedyho, který se opět vrátil na scénu, a větší množství akce se podařilo výborně zkombinovat s tísnivou atmosférou z předchozích dílů. Poprvé v sérii také byly využity quick-time eventy. Sice to nebyla první hra, ve které jste na ně mohli narazit, ale do jisté míry je zpopularizovala. Dodnes je Resident Evil 4 mnoha fanoušky považovaný za to nejlepší z celé série. Trvalo ale docela dlouho, než se stal tak populární. Původně totiž vyšel exkluzivně na Nintendo GameCube. Nyní už ale není problém ho sehnat na jakékoliv velké platformě.

Neshody vývojářů, o kterých jsme se zmiňovali v úvodních odstavcích, vyeskalovaly právě po dokončení čtvrtého dílu. Šindži Mikami, který stál u zrodu Resident Evilu, odchází a s dalšími díly už nemá nic společného. Stále se ale drží u her i dnes. Z posledních let od něj můžete znát například The Evil Within a ještě letos by snad mohla vyjít novinka Ghostwire: Tokyo.

Z hororu do akce

Míra akce narůstala s každým dílem a v případě Resident Evilu 5 do toho Capcom pořádně šlápl. Už se ani moc nedá mluvit o hororu. Akční střílečka je v tomhle případě trefnější popis. V kooperaci se probíjíte skrz hromady nakažených, nábojů je vždy dostatek a atmosféra jako by se vytratila. Také bylo viděl, že si tvůrci oblíbili quick-time eventy, a tak je vecpali i na místa, kde to úplně nedávalo smysl.

I přes to, že jde o velký odklon oproti minulým dílům, byl Resident Evil 5 obrovský hit, a ještě nedávno byl neprodávanější hrou Capcomu. Překonat ho dokázal až Monster Hunter World. Prodeje tedy nedávaly najevo, že by se s akcí mělo ubírat, a tak jí do šestého dílu přibylo ještě o něco víc. To už ale přetekla míra. V podobném duchu se mělo nést i pokračování, ale po značné kritice bylo načase zase jednou zauvažovat, jakým směrem by se měl Resident Evil ubírat.

Tím se dostáváme k zatím poslednímu dílu. Resident Evil VII je pro některé hráče návrat ke kořenům, pro jiné je zase tím největším odklonem. Důvodem k takovým ohlasům je změna perspektivy. Celý příběh totiž prožíváte z pohledu první osoby. Akce výrazně ubylo a opět přišel spíš důraz na prvky survival hororu. Capcom očividně udělal krok správným směrem. Sedmý díl uspěl jak v médiích, tak v komunitě fanoušků.

Nicméně to ale není poprvé, co hra ze série Resident Evil využívala pohled z první osoby. Už v roce 2000 vyšel Resident Evil Survivor, což byla velmi triviální střílečka. Nepodařilo se jí, ani žádnému jejímu následovníkovi uspět, takže v rámci série na ně většinou ani nedochází řeč. Podobně to platí i pro několik multiplayerových pokusů jako byla TPS Umbrella Corps, která dopadla tragicky. To už se ovšem nedá říct o dalších vedlejších projektech, které Capcom za dvě a půl dekády existence série vytvořil.

V roce 2002 vyšel na GameCube prequel Resident Evil Zero. Stále se nese v duchu původních dílů. Díky většímu výkonu konzole ale vypadá mnohem lépe a poprvé v sérii jste během hraní mohli libovolně přepínat mezi dvojicí hratelných postav. Další výrazná odnož série vznikla až roku 2012. Zatímco hlavní série byla v té době nabitá akcí, ve dvojici dílů Resident Evil Revelations se Capcom vrátil k pomalejšímu postupu. První díl původně vyšel pouze na kapesní konzoli Nintendo 3DS, ale dnes už oba díly, stejně jako Zero, zahrajete na většině velkých platforem.

Ukázkové remaky

Kromě nových dílů a spin-offů nemůžeme zapomenout ani na remaky. Už v roce 2002, kdy na GameCube vyšla předělávka prvního Resident Evilu, Capcom dokázal, že ví, jak se mají dělat. Stále využívá předrenderované pozadí jako originál a díky tomu si vývojáři mohli dovolit dát větší množství výkonu do modelů postav a aktivních předmětů. I když už tento remake také není nejmladší, tak zestárnul opravdu dobře. Ještě lépe vypadá ve vylepšené verzi, která vyšla před pár lety na PC a konzole.

Když se ale dnes zmíní Resident Evil remake, každému se spíše vybaví předělávka druhého dílu z roku 2019. Pokud chce nějaké studio dělat remake své hry, mělo by se inspirovat právě u Resident Evilu 2. Není to totiž jen originál ve vylepšené grafice. Hra byla celkově zmodernizovaná po stránce hratelnosti, a přitom si dokázala zachovat nádech původní verze díky nezměněnému příběhu a ikonickým prostředím. Před vydáním panovaly obavy ohledně toho, jestli není změna statických kamer na klasický pohled přes rameno až moc velká. Za nás to ale v tomhle případě Capcom zvládl na jedničku.

Očekávali jsme, že podobně se mu to povede i v případě remaku Resident Evilu 3 z minulého roku. Použili stejný přístup jako u dvojky, ale ve výsledku to působí, jako by na vývoj nebyl dostatek času. Velká část hry je totiž osekaná a už tak jeden z nejkratších dílů se ještě o něco zkrátil. Loni se začalo proslýchat, že moderního zpracování se dočká také čtvrtý díl. Doufejme, že na tom si Capcom zase dá trochu víc záležet.

Co nás čeká?

Po šestém díle to sice mohlo vypadat, že to s celou sérií už půjde jen z kopce, ale úspěch Resident Evilu VII zajistil, že se s ní budeme vídat i v následujících letech. A na další setkání nemusíte čekat vůbec dlouho. Další regulérní díl s názvem Resident Evil Village vychází už 7. května. Nese se v podobném duchu jako sedmička. Tentokrát se ale ještě více odkláníme od klasických nakažených zombie. Místo nich se budete vypořádávat s vlkodlaky a upíry v čele s lady Dimitrescu, která se v komunitě stala velmi oblíbenou už po prvním traileru.

Kromě toho vzniká pod záštitou Netflixu ještě dvojice seriálů, přičemž Infinite Darkness by měl také vyjít ještě letos. Půjde o animovaný seriál využívající CGI technologii. Jako hlavní postavy se v něm objeví Leon Kennedy a Claire Redfield. Zatím ale nevíme, čeho se bude týkat zápletka.

Oproti tomu bude druhý seriál, který zatím nemá jméno, hraný živými herci. Příběh se bude zaobírat potomky záporáka Alberta Weskera. Neznáme ani přibližné datum vydání, tak snad o něm ještě letos alespoň uslyšíme.

A aby toho nebylo málo, vzniká navíc ještě filmová adaptace. Nemusíte se ale bát. Nebude to pokračování nechvalně známé série, která začala už v roce 2002. Společnost Constantin Film se rozhodla udělat kompletní reboot a vrátit se do Raccoon City v roce 1998. Premiéra je naplánovaná na letošní podzim, ale nedivili bychom se, kdyby se to ještě změnilo.