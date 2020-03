Resident Evil 3 Remake budete moci proběhnout pouze s nožem

V předělávce Resident Evilu 2 měla hlavní postava k dispozici nůž. Ten byl pravděpodobně papírový, protože jinak si nedovedu vysvětlit, že by se ničil tak rychle. Samozřejmě, pokud jste zničili všechny postavičky "Mr. Racoon", dostali jste nůž nezničitelný. Ale až na konci hry.

Jill Valentine ale prý bude mít konečně pořádný kovový nůž, který vydrží nekonečné množství střev zombíků. Alespoň to nám pro GameInformer řekl producent hry Peter Fabiano.

„V Resident Evil 3 bude mít nůž nekonečnou výdrž, takže ho můžete používat donekonečna. V tomto žánru survival hororu vám může dojít cokoliv. Náboje, léčící rostliny, prostě naprosto cokoliv. Až nebudete mít vůbec nic, co vám zůstane? Nůž. Náš šéf to vždycky chtěl udělat tak, že pokaždé budete mít po ruce váš věrný nůž. Něco, na co se můžete vždy spolehnout,” řekl Fabiano.

V Resident Evil sérii jsou mimo jiné populární tzv. Knife Only průchody. Průchod spočívá v tom, že většinu nepřátel, které byste normálně zabili, přeskočíte, nezabijete je a jediné opravdové souboje jsou bossfighty. Celý průchod smíte použít jen a pouze nůž a vzhledem k omezené trvanlivosti nožů v RE2 remaku to bylo skoro nemožné. Nyní to ale Jill Valentine bude mít jednodušší.

Ověřit si, jaká hra je můžete v nedávno vydané demoverzi dostupné na PC, PS4 a Xbox One.