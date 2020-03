Resident Evil 3 Remake: návrat do Raccoon City vypadá skvostně

O vzniku předělávky Resident Evilu 3 se spekulovalo dlouhé měsíce. Když mělo konečně přijít oficiální oznámení, Capcom překvapil s novou multiplayerovou hrou Resident Evil Resistance. Komunita z toho moc nadšená nebyla. To se ale změnilo nedlouho poté, když přišlo další odhalení. Resistance totiž vyjde v jednou uceleném balíčku spolu s remakem RE 3.



Nemesis vypadá hrůzostrašně a neztratil nic ze svého...šarmu

Pokud jste hráli remake RE 2 z minulého roku, tak jistě tušíte, co očekávat od pokračování. Vzhledem k tomu, že se vývojářům osvědčil přístup, kdy sáhli hlouběji do hratelnosti hry a předělali ji tak, aby odpovídala dnešním standardům, tak Resident Evil 3 nebude výjimkou. Od předrenderovaných pozadí a statických kamer se tedy přesuneme k nově vymodelovanému městu a pohledu ze třetí osoby.

Podle dosavadních dojmů vypadá RE 3 po grafické stránce ještě o něco lépe než dvojka. Opět běží na enginu vytvořeném pro Resident Evil 7, takže rozhodně bude na co koukat. Tvůrci se chlubí především přepracovaným městem. Udělali ho rozsáhlejší a otevřenější. Chtějí tak dát hráčům více prostoru pro průzkum. Stále ale půjde o čistě lineární hru.

Příběh se od původní verze hry, která vyšla roku 1999, nijak lišit nebude. V hlavní roli stále bude Jill Valentine, která se snaží dostat pryč z Raccoon City. Není to ale nic jednoduchého vzhledem k tomu, že ulice jsou plné zombíků a dalších potvor, které jí jdou po krku. Největší nebezpečí ale představuje Nemesis. S tímto monstrem se potká během hry hned několikrát a pokaždé to není nic příjemného. Již tradičně bude k dispozici omezený počet zdrojů, což se týká hlavně nábojů, takže nemůžete jen tak bezhlavě střílet a doufat, že to nějak dopadne.



Grafická stránka opět doznala řady změn a vylepšení

Oproti remaku druhého dílu přichází nejen grafická vylepšení, ale i pár nových prvků hratelnosti. Jill například umí uskakovat nepřátelům hned několika způsoby. Taková schopnost se opravdu hodí vzhledem k tomu, že se postava nepohybuje moc rychle. Pro sérii Resident Evil je to ale typické, takže to vývojářům nemáme nijak za zlé. Kvůli tomu ale Jill některé druhy nepřátel bez problému doženou, takže nějaký ten úhybný manévr přijde vhod.

Jak už bylo zmíněno, singleplayerová kampaň není to jediné, co při pořízení remaku Resident Evilu 3 dostanete. Jeho součástí je také RE Resistance, což je asymetrický multiplayer pro 5 hráčů. Čtyři z nich jsou v roli přeživších, kteří se snaží uniknout před nakaženými. Pátý hráč je pak jejich nepřítelem, který jim hází klacky pod nohy a posílá na ně další a další nepřátele.



Resistance je příjemným zpestřením, když si chcete dát pauzu od toulek Jill

I když zahrnuje příběh, tak nemá nic společného s hlavní příběhovou linkou. Měl by se odehrávat v přibližně stejném období, jako třetí díl. Capcom nicméně už při oznámení prohlásil, že nebude zapadat do kánonu série, takže si s ním starosti dělat nemusíte.



Kooperace a hororový nádech hře opravdu sluší

Hratelnost za přeživší se bude dosti podobat singleplayeru. Hlavním rozdílem ale je, že si můžete vybrat ze 6 postav, přičemž každá z nich má dvě unikátní schopnosti. Oproti tomu hráč v roli záporáka může zvolit jedno ze čtyř dostupných jmen, které fanouškům Resident Evilu rozhodně nejsou cizí. Konkrétně to jsou Annette Birkin, Alex Wesker, Ozwell E. Spencer a Daniel Fabron. Od této volby se pak odvíjejí možnosti toho, co může provádět ostatním hráčům.

Každá hra je rozdělená na 3 kola. Cílem přeživších je samozřejmě dostat se v pořádku na místo určení, zbavit se nepřátel a splnit požadavky potřebné pro pokračování. Jejich nepřítel to všechno sleduje z povzdálí. Přehled o situaci má díky kamerám, které jsou v každé místnosti. Krom vysílání dalších zombíků může zamykat dveře, zhasínat světla nebo nastražovat pasti. Některé ze zombie lze dokonce ovládat napřímo.

Není tady možnost hrát s postavami ovládanými umělou inteligencí, musíte vždy hrát v pěti lidech. Je tedy hodně důležité, aby vývojáři dobře zvládli matchmaking. Nebyl by to první multiplayer, který by ztroskotal zrovna na této věci. Vzpomeňte si třeba na Assassin’s Creed Brotherhood. Koncept hry pro více hráčů nebyl vůbec špatný, ale bylo takřka nemožné se do hry připojit.



Pátý hráč, kazící postup ostatním je rozhodně skvělým nápadem

Podle dojmů je Resistance až překvapivě dobře zpracovaný multiplayer. Hlavním lákadlem je ale bezesporu singleplayerová část. Docela by nás zajímalo, jestli se i další díly ze série Resident Evil dočkají podobného přepracování. Především bychom to uvítali u spin-offů, které dnes už nejsou dostupné. Od věci ale nejsou ani předělávky dalších starších her vydavatele. Dlouhou dobu už se například spekuluje o návratu Dino Crisis, který je žhavým kandidátem na kompletní remake.