Resident Evil 4 Remake se pokusí zmodernizovat nadčasovou klasiku. Nelehký úkol zatím působí přesvědčivě

Kritiky oceňovaný a hráči milovaný čtvrtý díl série Resident Evil se nám představí v novém kabátu. Tvůrci se nechali slyšet, že nepůjde pouze o modernizaci grafiky a herních mechanik, ale zároveň chtějí přinést i nový zážitek jak pro nováčky série, tak pro veterány.

Loňský State of Play od Sony začal nečekaným oznámením. Po osmnácti letech se díl s pořadovým číslem čtyři dočká remaku. Dorazit by měl 24. března na PC, PS4, PS5 a Xbox Series X|S. Producent Capcomu Jošiaki Hirabajaši se ke konci minulého roku nechal slyšet, že vývoj blíží ke konci a neočekává se žádný odklad.

Stejně jako remaky předchozích dílů, konkrétně druhého a třetího, bude Resident Evil 4 předělaný od základu. Hra by měla být povědomá, ale ne přesně jedna ku jedné ke své předloze. Dočkáme se aktualizovaného vizuálu, rozvinutého příběhu a v neposlední řadě i předělané hratelnosti, která zachovává základní principy survival hororu, tak jak jej známe. Vývojáři se snažili hratelností přiblížit moderním standardům, respektive nejznatelnější bude změna v plynulosti postupu, který by měl být svižnější. Tomu pomůže třeba to, že se Leon v remaku může pohybovat a střílet zároveň.

Příběh by měl v základu zůstat stejný. Od událostí v Raccoon City uplynulo už šest let a Leon S. Kennedy, který se ještě jako nováček nachomýtl k oné katastrofě a dokázal ji přežít, je nyní speciální agent a zodpovídá se pouze prezidentovi USA. Leon byl povolán do akce a jeho mise je zachránit prezidentovu dceru Ashley, kterou kdosi unesl. Od lidí, kteří měli možnost vyzkoušet si demoverzi, víme, že vyprávění působí mnohem ponuřeji a strašidelněji. Je to následek jak vylepšené grafiky, tak i dodatečného rozšíření, či doplnění příběhu, chcete-li. Nechci se pouštět do spoilerů, řeknu tedy pouze, že hned od začátku hry budete svědky pasáží, které jsou oproti původní hře předělané, či zcela nové.

Původní Resident Evil 4 se z žánru survival hororu lehce odklonil a přiblížil se spíše akční hratelnosti. Pro puristy série to byla hořká pilulka na spolknutí. Náboje a předměty na léčení byly více dostupné a Leon měl více způsobů, jak se vypořádat s velkými skupinami nepřátel. To ovšem nic nezměnilo na tom, že ze hry se stala jedna z nejlepších v historii a byla revoluční pro žánr akcí z pohledu třetí osoby. Remake ovšem do hry zavádí více survival prvků. Vrací se systém craftingu známý z Resident Evil Village a remaku Resident Evil 3, který zdůrazňuje nutnost shánět komponenty k výrobě léčivých předmětů a munice. Bude tedy nezbytné pečlivě prozkoumávat okolí a nenechat za sebou nic, co by se později mohlo hodit.

„Vrací se systém craftingu známý z Resident Evil Village a remaku Resident Evil 3...“

Pokud máte rádi spíše kradmý přístup, Leon se nově může přikrčit a plížit prostředím. Díky svému noži může tiše zabíjet nepřátele zezadu a ztenčovat tak jejich počet. Ale i nůž se vám častým používáním opotřebuje a je tedy potřeba jednat takticky, jinak do dalšího střetu můžete jít bez něj. Změnu by také měly zaznamenat quick-time eventy, které byly výrazným prvkem původní hry. Budeme mít víc možností, jak tyto pasáže překonat než pouze mačkáním jednoho tlačítka. Konkrétně se jedná o parry mechaniku pro boj s nožem. Do hry by měly mimo jiné dorazit i vedlejší úkoly.

Citelnou změnu zaznamená také postava Ashley. Nyní můžete Ashley přikázat, aby se držela blízko vás nebo aby si udržovala odstup. Už nebude možné přikázat, aby se zastavila na místě a počkala, než vyčistíte hordu nepřátel, jako to bylo v původní hře.

Vývojáři chtěli postavu Ashley využit naplno a udělat z ní vašeho společníka po celou dobu. Prezidentově dceři také odebrali ukazatel zdraví. Po několika zásazích se dostane do stavu, kdy ji jako hráč musíte oživit. Pokud tak neučiníte a bude zasažena v kritickém stavu, hra končí. Stále je možné, že bude unesena nepřáteli, v tu chvíli máte možnost únosce zastřelit nebo nově zabít nablízko nožem.

Odměnou za zvýšenou kooperaci s Ashley vám bude více překážek v prostředí, které bez ní nemůžete překonat. Například prolézací prostory, kterými Ashley proleze, aby vám odemknula dveře. Tyto překážky naleznete i dlouho předtím, než se vůbec k záchraně dostanete, a tak máte o důvod navíc se vrátit do předchozích lokací. Nejznatelnější změnou ovšem bude, že Ashley se již naučila slézat po žebřících a vy nemusíte trávit tolik času čekáním, než ji chytíte. Její osobnost byla také upravena a měla by nyní působit více lidsky a vážněji než v originále.

Režiséři remaku, Jasuhiro Ampo a Kazunori Kadoj se ovšem vyjádřili, že do vytvoření remaku pro tak legendární hru se jim ani trochu nechtělo. Oba jsou v sérii Resident Evil ostřílení veteráni. Mají na svědomí mnoho dílů, například původní hru z roku 1996 nebo remake Resident Evil 2. Nechali se slyšet, že věděli o náročnosti předělání takové klasiky a následcích, které by nepovedený remake mohl přinést.

Pokud jste hráli remake druhého dílu, určitě jste si všimli, že se podobá hratelností čtvrtému dílu. Je to z toho důvodu, že Ampo a Kadoj se při tvorbě hodně inspirovali právě původním čtvrtým dílem. I to z jejich pohledu pak dodává na náročnosti aktualizování tak nadčasové hry. Při první informaci o tom, že mají na starosti remake je nejdříve napadlo, že ani není co předělávat. Nicméně oba režiséři se do toho přes prvotní strach pustili a my budeme mít možnost si toto mistrovské dílo zahrát v novém kabátu.

Jako malé překvapení se jeví nedávno oznámený film Resident Evil: Death Island. Jedná se o pokračování Resident Evil: Vendetta. Leon se v tomto filmu vydá na misi, aby zachránil uneseného Dr. Antonia Taylora. Mezitím hráčům dobře známý Chris Redfield vyšetřuje vypuknutí epidemie zombie v San Francisku. Těšit se můžeme na známé postavy jsou již zmiňovaní Leon S. Kennedy a Chris Redfield. V traileru se ovšem na krátkou chvíli objeví i Jill Valentine. Z ukázky, který trvá půl minuty jsme toho zatím nedozvěděli mnoho, ale premisa zní slibně a můžeme doufat, že se film povede. Datum vydání není přesně stanoveno, ale uvádí se léto 2023.