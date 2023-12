Resident Evil 4 si ve virtuální realitě zahrajeme začátkem prosince. Capcom připravuje i demo

Avizovaná VR verze letošního remaku Resident Evil 4 už je za dveřmi. Capcom v novém příspěvku na PS.Blogu oznámil, že všichni majitelé hry si ho budou moci s PS VR2 zahrát 8. prosince. Ve stejný den vyjde také VR demoverze hry. Podobně jako v případě RE Village tak budou moci ochutnat tenhle zážitek všichni majitelé headsetu PS VR2. Resident Evil 4 VR bude dostupný pouze na PlayStationu 5. Zatím není jasné, jestli se postupem času dostane i na PC.

Teď už ale k plné verzi. VR mód pro Resident Evil 4 vás staví do role Leona S. Kennedyho, který se snaží zachránit prezidentovu dceru. Ve virtuální realitě nebude tento příběh nikterak osekaný. Zážitek je ale upravený pro hraní ve VR. Budeme moci použít všechny zbraně a další části výbavy. Už jen to, že na módu pracuje stejný tým, který do virtuální reality převedl sedmý a osmý díl, zaručuje kvalitu. Do dneška jsou to totiž jedny z nejlepších her, které si ve VR na PlayStationu můžete zahrát.

„Hra obsahuje obrovské množství nepřátel, zbraní a vychytávek, což z ní dělá jeden z nejrozsáhlejších zážitků v sérii, takže jsme se chtěli ujistit, že vám při hraní ve VR nic neunikne. Ať už hru hrajete poprvé, nebo jste ji již dříve hráli a dokončili, myslím, že tento nový způsob hraní bude naprosto svěží - vlastně závidím všem, kteří si hru tímto způsobem vyzkouší poprvé! Již zanedlouho bude k dispozici ta hrůza a vzrušení, při kterých se vám rozbuší srdce. Doufám, že si to užijete!“ řekl k oznámení producent Masato Kumazawa.