Resident Evil 8 bude nejtemnějším dílem série

Chystané pokračování série Resident Evil prý přinese nechutnou a pořádně temnou podívanou. Tvrdí to insider Dusk Golem, který je známý jako spolehlivý zdroj informací, co se týče detailů o Resident Evil. "Bude to nejtemnější a nejbrutálnější hra v sérii," informoval. A na otázku, zda jsou tím myšleny vizuální efekty, nebo znepokojující příběh a prostředí odpověděl, že trochu od obojího.

Can you elaborate on 'most gruesome'? Just more gore or more disturbing story-wise? — Markus Neuert (@retrosaurier) May 8, 2020

Podle dosavadních informací by se Resident Evil 8 měl odehrávat v zasněžené vesnici, kde se setkáme s okultismem a důvěřovat někomu ve hře bude velmi riskantní. Prý bychom se mohli dočkat i Chrise Redfielda jako antagonisty nového přírůstku do série. Hra by také tentokrát měla mít kameru z pohledu první osoby jako v případě sedmého dílu. Capcom ale zatím drží všechny detaily pod pokličkou a my si tak budeme s potvrzením muset počkat na oficiální odhalení.