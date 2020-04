Resident Evil 8 má dorazit v příštím roce, půjde o velkou odbočku

Capcom má poslední dobou plné ruce práce s předělávkami kultovních počátečních dílů série Resident Evil. Za pár dní tu máme návrat Nemesis, ale to neznamená, že by studio nepracovalo na plnohodnotném 8 dílu hororové série.

Můžeme-li věřit populárnímu insiderovi Dusk Golem, projekt je ve vývoji už více jak tři roky a vydání se zatím plánuje na rok 2021. Oficiální oznámení osmého dílu by mělo přijít relativně brzy a co je ještě zajímavější, půjde prý o dosud největší odbočku od klasické atmosféry a kořenů série. A to dokonce tak moc, že se očekává i pořádně negativní zpětná vazba od fanoušků.

Samozřejmě jde prozatím o čirou spekulaci, rozhodně to ale není poprvé, co jsme o vývoji osmého dílu slyšeli. Uvidíme, s čím tedy Capcom vyrukuje a prozatím se můžete pustit do Resident Evil 3 Remaku. Naši recenzi očekávejte v nejbližších dnech.