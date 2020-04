Resident Evil 8 s podtitulem Village vás vezme do evropské vesničky

Resident Evil 8 za poslední týden pronikl na internet tolikrát, že už se pravděpodobně nebudeme divit, až se brzy oficiálně odhalí. Na několik dřívějších spekulací a informací nyní navazuje celá řada zajímavých detailů od jednoho ze známých insiderů a leakerů, Biohazardcast. A vůbec to nevypadá nereálně.

Podle informací si bude titul chytře hrát s římskou číslovkou VIII, která bude víceméně integrována do podtitulu Village (VIll-AGE), jak naznačuje obrázek v úvodu novinky. Hra by měla být oficiálně představena již brzy s předpokládaným vydáním do konce prvního čtvrtletí příštího roku, tedy do března 2021.

Datum vydání souhlasí s dřívějšími úniky od dalšího insidera, Dusk Golem, podle kterého má jít o střílečku z pohledu první osoby (podobně jako RE7) a hráč se vrátí do kůže Ethana, kterému bude hrát druhé housle Chris Redfield. Hra by měla také spojit spoustu oblíbených prvků dřívějších dílů. Například inventář bude jakousi kombinací RE4 a RE7 a také v osmém dílu dorazí čarodějnice, která bude všudypřítomnou entitou, co bude Ethana pronásledovat.

Příběh by se měl odehrávat v jakési evropské vesničce, obklopené horami a lesy, což také pomrkává na čtvrtý díl série. Herní prvky by se podle všeho měli opírat o halucinace a další popichování hráče, který často nebude vědět, co je reálné a co už nikoliv.

Prozatím nelze brát všechny tito informace jako nic než spekulaci, zní to ale rozhodně zatraceně dobře.