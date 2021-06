Resident Evil Village byl nejstahovanější hrou května v obchodě Playstation

Sony tradičně sdílelo nejpopulárnější hry obchodu Playstation Store za měsíc květen a zcela nepřekvapivě byl na špici celosvětově nejnovější díl hororové série Resident Evil. Šlo mimo jiné i o nejpopulárnější hru na konzoli Playstation 5 jak ve Spojených státech, tak Evropě.

Resident Evil Village: můry opět ožívají | Recenze

Hned v závěsu se objevují další hry platformy i multiplatformní tituly jako Returnal, FIFA 21, Subnautica: Below Zero či It Takes Two.

Nejstahovanější hry na PS Store v USA

Resident Evil Village Returnal MLB The Show 21 Marvel’s Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 Next Generation Subnautica: Below Zero Mortal Kombat 11 It Takes Two FIFA 21 Hood: Outlaws & Legends

Nejstahovanější hry na PS Store v Evropě