Resident Evil Village chystá příběhové DLC a další nový obsah. Vydání očekávejte v říjnu

Nejzajímavější částí noční Capcom Gameshow byl jednoznačně segment Resident Evilu, kde se ukázaly nové přírůstky k Village.

Příběhové rozšíření k zatím poslednímu dílu série Resident Evil je oznámené už od loňského roku. Až nyní jsme z něj ale viděli něco pořádného. Capcom na 28. října chystá velkou Winters' Expansion, jejíž součástí bude právě i příběh Shadows of Rose, ve které se hlavní role uzme Rose, dcera Ethana Winterse.

Přesouváme se do doby 16 let po událostech hlavního příběhu Village. Rose se snaží zbavit svých nadpřirozených schopností, s čímž jí má pomoct záhadná bytost říkající si Michael. Realita se tady mísí s nadpřirozenem a Rose nikdy neví, co ji čeká za dalšími dveřmi. Celý příběh si zahrajeme z pohledu třetí osoby a když už jsme u toho, s vydáním Winters' Expansion si s touto perspektivou budete moci projít i celou původní hru.

Nový obsah přijde také do akčního módu Mercenaries. Mezi hratelné postavy přibyde Lady Dimitrescu, Chris Redfield a Heisenberg. Každý z nich s trochu odlišným stylem hratelnosti a unikátními schopnostmi. Jestli ještě Village nevlastníte a chtěli byste si ho po vydání DLC pořídit v kompletním balení, tak spolu s jeho vydáním bude k dispozici Gold edice zahrnující úplně všechno.

A jako překvapení na závěr přišlo oznámení nativních verzí Resident Evil Village, Resident Evil 2 a Resident Evil 3 pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Pokud vlastníte některou z verzí pro starší generace, tak vylepšenou verzi získáte zdarma. Novinky dorazí také na PC, kde vám bude stačit stažení nového patche.

Zdroj: Capcom