Resident Evil Village: můry opět ožívají | Recenze

Co baví Výtečná atmosféra

Klasická DNA série

Kupa znamenitých postav

Rozlehlý herní svět

Audiovizuální zpracování Co vadí Opět neohrabaný gunplay

Občas překombinový příběh 9 /10 Hodnocení

Rozjezd letošní herní sezóny byl oproti minulým letům tak trochu vlažný. I když bohužel rok 2021 nebude z herního hlediska úplně ten nejsilnější, situace se naštěstí začíná pomalu zlepšovat a můžeme prohlásit, že období sucha je snad za námi. Dlouhé měsíce vyznačující se menšími tituly konečně rozbíjí nějaký ten herní gigant s regulérním AAA kouskem. Po roční odmlce se o slovo znovu hlásí ikonický Capcom s dalším pokračováním hororové série Resident Evil, tentokrát s podtitulem Village.

Čtvrt století na scéně

V první řadě bychom neměli zapomenout zmínit, že série letošní rok slaví významné výročí v podobě čtvrtstoletí existence, což rozhodně není málo. A není vůbec žádný pochyb o tom, že i po tak dlouhé době se stále jedná o jednu z nejlegendárnějších herních sérií vůbec, navíc s vynikající podporou ze strany vývojářů.



Přátelských stvoření na cestě příliš nepotkáte

Pravdou je, že od vydání skvělého sedmého dílu uplynuly již dlouhé čtyři roky, Capcom však na vavřínech rozhodně nespal, neboť v tomto mezidobí zásoboval hráče povedenými remaky druhého a třetího dílu, kterým věnoval až nezvyklou péči.

O regulérním osmém dílu série jsme věděli již poměrně dlouho, bylo ale jasné, že se ho dočkáme až po vydání zmiňovaných remaků. A tak se také stalo. Jedna z nejočekávanějších her roku 2021 je konečně tady a nebudeme se tajit tím, že nás uchvátila, ostatně stejně tak jako celá předchozí tvorba studia. Village po stránce hratelnosti plynule navazuje na sedmý díl, přesto však nezapře DNA linoucí se celou sérií. K tomu všemu titul přichází s několika novými prvky, řekněme spíše evolučního charakteru. Vezměme to ovšem pěkně popořadě.



Krve si tak užijete jako vždy

Není jistě žádným překvapením, že jedním z těch nejsilnějších pilířů Village je opět skvěle napsaný příběh plný nečekaných zvratů. Nechceme na tomto místě předhazovat spoilery a připravovat tak hráče o překvapení, pokusíme se však nastínit základní premisy, které byly vývojáři představeny již v samotných trailerech.



Vesnice je plná krásných výhledů

Hlavním hrdinou, stejně jako v předchozím díle, je smolař Ethan Winters, který po prožitých traumatech v domě Bakerových konečně vrátil svůj život do běžných kolejí. S manželkou Miou se odstěhoval a šťastně vychovávají maličkou Rose. Po krátkém burtonovském intru a milých rodinných povinnostech však začíná nová noční můra. Na scéně se objevuje Chris Redfield, který nemilosrdně Miu popraví a unese Ethana s maličkou Rose. Hlavní hrdina se po úvodním zvratu probouzí v zasněžené krajině a začíná boj o holý život i pátrání po ztracené dceři.

Mix toho nejlepšího

Příběh, respektive celé vyprávění včetně jeho mnoha zvratů, je tak opět jednou z hlavních přednostní nového Resident Evilu. Stejně dominantně ovšem titul boduje i z hlediska zasazení. Village v mnohém odkazuje na legendární čtvrtí díl, který je herním prostředím evropskému fanouškovi přece jen blíže než americká Lousiana. Vývojáři hráčům připravili evolučně posunutý mix čtyřky a sedmičky. Přestože je Village určitým průsečíkem těchto dílů, je dostatečně odlišný a sebevědomý zároveň. Capcom totiž použil ty nejkvalitnější suroviny a ukuchtil tak lahůdku, která je hodna velkolepých oslav čtvrtstoletí společnosti.



Potkáte i staré známé

Tak primárně bychom se měli jistě zastavit u herního světa. Prostředí zapadlé vesnice a děsivého hradu Lady Dimitrescu jsme měli možnost spatřit jak v trailerech, tak i během nedávných demoverzí. Resident Evil Village je ovšem o dost komplexnější, což hráč pochopí po několika hodinách hraní. Samotná vesnice slouží jako středobod a křižovatka celé herní mapy, ze které se následně budete vydávat do jednotlivých lokací. Více rozhodně prozrazovat nechceme, neboť bychom spoilovali. Pravdou ovšem zůstává, že Village je oproti předchozím dílům o dost rozlehlejší a velkolepější.

Vývojáři hráčům připravili evolučně posunutý mix čtyřky a sedmičky

Nemůžeme zde v žádném případě hovořit o otevřeném světě, neboť ten má svá jasná pravidla, nicméně jeho iluzi vytvořili vývojáři naprosto skvěle. S hlavním hrdinou se tak sice budete pohybovat po prostorově vymezených lokacích, díky jejich rozlehlosti však klaustrofobií rozhodně trpět nebudete. Celkovou komplexnost herního světa navíc podtrhuje postupné odemykání obligátních zkratek, které postupně propojují jednotlivé části dohromady a utváří opravdu slušný prostor k průzkumu. Lokace jsou vskutku pestré, stejně tak i dynamické. Střídání přichází přesně v ten moment, kdy by ho hráč očekával. Hra má díky tomu spád a nuda rozhodně nehrozí. To samé platí i o nepřátelích, kteří se mění v závislosti na lokaci.



Prostředí je naprosto fascinující

Díky této skutečnosti se tak může výrazně lišit celková herní doba. Obecně lze hlavní příběhovou linku dohrát za nějakých deset hodin, kdo bude ovšem pečlivě prozkoumávat každý kout či stavení, a že to hra umí náležitě odměnit, dostane se klidně i na patnáct hodin. Což je rozhodně nadstandardní čas. A komu by ani to nestačilo, připraven je režim The Mercenaries.

Mírná evoluce

Stejně jako v předešlých dílech, i pro tentokrát je klíčová především správa inventáře, pečlivé prozkoumávání okolí a sběr surovin. Jejich význam a důležitost je víceméně stejná jako v minulosti, přibyla jen jejich rozmanitost a četnost výskytu. Vývojáři tak hráče nepřímo vyzívají k detailnímu průzkumu prostředí, což je zejména v děsivé vesnici poměrně zábavná aktivita. Na stejná místa se navíc budete vracet opakovaně, a to s novou výbavou a potřebnými předměty. Neustále tak lze objevovat nové poklady a cestičky.



Klepat strachy se nebudete, ale příjemně vám také zrovna nebude

Posbírané suroviny lze následně směnit u těžko čitelného obchodníka Duka, který je vždy někde poblíž. Jeho motivy jsou neznámé, jeho nabídka však bohatá. V tomto ohledu Village doznalo mírných změn, nejde však o žádnou revoluci, jako spíše kosmetické evoluční prvky. Vývojáři totiž rozšířili možnosti správy herní postavy a rovněž možnosti, do čeho lze investovat. Jednoduše řečeno, více zbraní, více druhů vylepšení či upgradů. V žádném případě ovšem nejsou na místě obavy z nepřehledného RPG systému, jedná se zde stále o opravdu povrchní záležitosti.

Kde však vývojáři ubrali na plynu, je v důrazu na hororové okamžiky

Kde však vývojáři ubrali na plynu, je v důrazu na hororové okamžiky. Resident Evil Village se oproti svému předchůdci drží zpátky a klade do popředí akčnější hratelnost. Stále zde najdeme desítky momentů, které působí značně znepokojivým dojmem, celek je ovšem mnohem průhlednější a akčnější. Stále ovšem v mezích celé série. I přesto všechno je celková atmosféra jednou z těch nejlepších v historii celé série. Village navíc častokrát vystupuje jako chameleon a mění své podoby. Oproti předchozím dílům totiž začalo studio Capcom mnohem více pokukovat po konkurenci. Místy si tak vzpomenete na to nejlepší z Amnesie nebo Outlastu. Jedná se ale o střípky, DNA Resident Evilu rozhodně zůstává.



Samozřejmostí jsou legendární souboje s bossy

A nejinak je tomu i po stránce samotné hratelnosti. Může se změnit prostředí, může se změnit perspektiva pohledu, stejně tak vyvážení hororu a akční složky, ale stále to musí být ten starý známý Resident Evil, a to Village rozhodně je. Hráči tak v jednotlivých lokacích prozkoumávají každičký zapadlý kousek, sbírají potřebné suroviny a řeší kupu chytrých a vrstvených hádanek. Vlastně nejde ani tak o řešení hádanek, jako o kompletaci konkrétních předmětů. To je ale přesně to, co na sérii milujeme.

Pokud bychom na Village měli hledat nějaké slabší stránky, bude to jistě průměrný gun play. Bohužel ani sedmý díl nebyl v tomto ohledu zrovna optimální, což vývojáři příliš nezlepšili ani protentokrát. Pocit ze střelby zkrátka není takový, jaký bychom si představovali. Zejména v rychlejších pasážích si budete připadat značně neohrabaně, až trapně, zejména potom při ovládání na gamepadu.



Nechybí aní vylepšování vybavení

A jak se daří titulu na nové generaci konzolí? Odpověď je jednoduchá, náramně skvěle. Hru jsme recenzovali na Xbox Series S a byli jsme ohromeni vydařenou optimalizací, výtečnou grafikou i nízkými načítacími časy. Interní RE engine zkrátka funguje výborně, a to dle diskuzí i na starší generaci konzolí. Ostatně sami vývojáři uklidňovali hráče, že by hru na PS4 a Xbox One nikdy nepustili, kdyby si nebyli jistí spolehlivostí.