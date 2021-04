Resident Evil Village v showcase odhalil příběhový trailer i hratelné demo

O půlnoci se odehrála slíbená showcase hry Resident Evil Village a přinesla nám spoustu nových záběrů, informací a detailů o chystaném survival hororu. Hned z kraje samozřejmě potěší nový příběhový trailer, který je poskládán téměř výhradně z nových záběrů, takže rozhodně je nad čím slintat. Nechybí Lady Dimitrescu i Chris Redfield.

Mnohem zajímavější ale bylo oznámení druhého hratelného dema. To bude k dispozici na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S a Stadii a bude dostupné pouze jeden den. Během tohoto dne jej bude možné hrát celou jednu hodinu a podíváte se v něm do dvou velkých lokací hry - vesnice samotné a do hradu a jeho přilehlé oblasti. Toto demo bude ke stažení 30. dubna letošního roku a zahrát si jej bude možné 2. května od 02:00 hodiny ranní.

To ale není všechno. Majitelé konzolí PS4 a PS5 budou mít ještě předběžný přístup ke stejnému demu, jen bude rozdělené do dvou půlhodinových kousků. Capcom toto demo nazývá 8 Hours in Village, protože bude dostupné pouze po dobu osmi hodin. První půlhodina bude dostupná 18. dubna od 19:00 hodin našeho času, druhá pak o týden později, 25. dubna od 19:00 hodin.

Kompletní showcase můžete zhlédnout níže. Zajímavým bonusem bylo mimo jiné i odhalení hry Resident Evil 4 VR, omlazené verze populárního hororu pro brýle virtuální reality Oculus Quest 2. Projekt byl vytvořen ve spolupráci se studii Armature a Oculus Studios a nabízí zážitek ze čtvrtého dílu z pohledu první osoby a pěkně osobně.