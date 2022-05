Resistance: Retribution najdete v knihovně nového PS Plus. Exkluzivita pro PSP dostala rating v Jižní Koreji

Na některých trzích už bylo nové PS Plus spuštěno, ale knihovna her stále není kompletní. Neměl by v ní ale chybět díl série Resistance, který vyšel jen na kapesní PSP.

I když se k nám nové PS Plus dostane už příští měsíc, stále není jasné, jak nakonec bude vypadat kompletní knihovna her, která má čítat přes 700 titulů. Zajímavostí je, že kromě her ze starších PlayStationů nebudou chybět ani některé z PlayStation Portable. Jednou takovou má být Resistance: Retribution, exkluzivita pro tuto kapesní konzoli, která v Koreji dostala rating pro PS4 a PS5.

V rámci série je Retribution velmi dobře hodnoceným dílem. Stále je ale otázkou, jak budou hry z PSP při hraní přes nové PS Plus vlastně vypadat. Rozhodně se nám ale zamlouvá, že je tady možnost, jak se k těmto starším hrám dostat. Je ale nutné brát ohledy na to, že se nabídka her z PS Plus na různých trzích bude lišit.

Resistance: Retribution vyšla v roce 2009 a mají ho na svědomí vývojáři z Bend Studio, které můžete znát jako autory Days Gone. Původní verzi bylo možné propojit s Resistance 2 na PS3, čímž jste se mohli dostat k dodatečným módům, ale pochybujeme o tom, že něco takového bude fungovat i ve variantě z PS Plus.

