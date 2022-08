Respawn chce do akce Apex Legends dostat sdílený postup napříč platformami co nejdříve

Po cross-play funkci jde o druhou nejžádanější vychytávku komunity.

Už od dob, co se battle royale hit Apex Legend dostal na více platforem žadonili fanoušci o cross-platform a cross-progression funkcionalitu. Zatímco cross-platform hraní se nám před nějakou dobou už dostalo do rukou, druhé je podstatně komplikovanější.

Sdílení postupu mezi všemi platformami je pro vývojáře solidním oříškem, jak se ale nedávno podělil vedoucí herní návrhář Eric Canavese, je to něco, na čem tým usilovně pracuje a rádi by to k hráčům dostali co nejdříve.

Vysvětlením takové prodlevy je, že titul jednoduše nebyl stavěn s podobným systémem v pozadí, což dělá vývoj podobné struktury velmi komplikovaný. Vývojáři však nelení a dříve nebo později se k nám i tato funkce rozhodně dostane.