Respawn omylem vyzradil další legendu, která se přidá do soupisky hrdinů Apex Legends

Chybička se vloudila.

Vypadá to, že se někdo ve studiu Respawn trochu uklikl a vypustil ven informaci dříve, než by bylo zdrávo. Přímo v oficiálním menu hry se totiž na nějakou dobu objevila reklama na nejnovější díl Stories from the Outlands.

V něm se ukazuje zbrusu nová legenda, postava Vantage, která byla i součástí starších úniků, takže skoro určitě jde o další hrdinku na výběr. Mělo by jít o průzkumnici, která dle všeho bude spoléhat hlavně na informace a data, a také svého drona, ke kterému se může v případě potřeby teleportovat.

Oficiální odhalení nás čeká už dnes.