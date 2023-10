Retro střílečka Ion Fury dostala rozšíření Aftershock. Druhý díl si můžete vyzkoušet v demoverzi

I když se střílečky od svých počátků značně posunuly, někdy není od věci vrátit se k naprosto čisté akci ve stylu Dooma nebo Duke Nukem. Právě za druhým jmenovaným stojí studio 3D Realms, které hraje roli vydavatele u Ion Fury, výborné retro střílečky z roku 2019. Pokud se vám líbila, tak si můžete dát další nášup akce s Shelly Harrison v hlavní roli. Vyšlo totiž rozšíření Aftershock.

Cena 13,5€ se na poměry menšího titulu, jako je Ion Fury, může zdát příliš. Aftershock je ale pořádný macek. Velikostí přesahuje polovinu obsahu základní hry. Do hry vám přidá nové úrovně, zbraně, nepřátele a další vychytávky. Zatím je rozšíření dostupné ale pouze na PC. Časem by se mělo dostat i na PlayStation 4, Xbox One a Nintendo Switch.

Vedle toho je v přípravě také plnohodnotné pokračování Phantom Fury. To by snad mělo také vyjít ještě letos a vývojáři nám nadělili několikaminutovou ukázku z hraní. Hned na první pohled je jasné, že se změnil styl grafiky. Tahle střílečka víc připomíná počátky plně 3D FPS her. Shelly se probouzí z kómatu po řadě let do nového světa. První dojmy z hraní si můžete udělat sami díky demoverzi na Steamu.

Ve Phatom Fury procestujeme více lokací. Mezi ně patří třeba Los Alamos, Chicago nebo Albuquerque. Tím hlavním stále bude výbušná akce. Do rukou se nám dostane víc než 20 různých zbraní a podle všeho v našem řádění najde větší využití i samotné herní prostředí.