Return to Monkey Island je pokračování legendární série adventur od Rona Gilberta. Vyjít má ještě letos

Pro fanoušky point & click adventur je letos výborný rok. Vrací se nejen český Polda, ale i celosvětová legenda s Guybrushem Threepwoodem v hlavní roli.

Návraty oblíbených sérií, jejíchž poslední díly vyšly před dlouhými lety, jsou vždycky velkou událostí. Historie Monkey Islandu sahá až na začátek 90. let minulého století a letos se tato legenda vrátí. Pokračování má na starosti Ron Gilbert, designér a producent první dvou dílů. Vyjít by mělo ještě letos. Konkrétní platformy zatím neznáme. Vypadá to, že Return to Monkey Island nebude následovat zpracování posledních dílů a vrátí se ke klasické 2D grafice.

Gilbert už dříve řekl, že pro něj Monkey Island skončil druhým dílem. Return to Monkey Island tedy naváže na LeChuck's Revenge z roku 1991. I když uznává talent všech vývojářů, kteří pracovali na dalších dílech, jejichž vývoje už se přímo neúčastnil, tak pro něj příběh Guybrushe vede jinou cestou než jakou se vydal v Curse of Monkey Island.

Také se v minulosti vyjádřil v tom ohledu, že by další Monkey Island udělal pouze v případě, že by mu značka patřila. Vypadá to ale, že pokračování vznikne i bez toho. Na vývoji Gilbertovo studio Terrible Toybox spolupracuje přímo s Lucasfilm Games. O vydání se pak postará společnost Devolver Digital, která pod sebou sdružuje spoustu menších vývojářských studií.

Celou sérii Monkey Islandu si bez problému můžete projít i dnes. První dva díly se dočkali remasterovaných verzí a ani původní verze pokračování na Steamu nechybí. Pro originální Secret of Monkey Island dokonce vzniknul i fanouškovský český dabing, takže i bez znalosti angličtiny se velmi dobře zabavíte.

Zdroj: Returntomonkeyisland.com