Return to Monkey Island vyšel na mobily. Nové pirátské dobrodružství si zahrajete na Androidu i iOS

Loni na podzim vcelku nečekaně vyšlo pokračování příběhu Guybrushe Threepwoodu, který se chce stát pirátem. K sérii se po více než třech dekádách vrátili Ron Gilbert a Dave Grossman, kteří stáli za prvními dvěma díly. Return to Monkey Island pokračuje ve vyprávění tak, jak si to původní tvůrci série představovali. Po prvotním vydání na PC a Switchi se dostal i na PlayStation a Xboxu. Nyní ho nově najdete i na mobilech se systémy iOS a Android s cenovkou 9,99$, respektive 219,99 Kč.

Return to Monkey Island se vrací k tradiční hratelnosti, která skvěle sedí i na dotykové displeje, jak už ostatně dokázaly další podobné adventury. Hromada vtipných konverzací, jednoduchý inventář a řešení hádanek, které nebudou jen o náhodném používání všeho na všechno.

Už uplynula dlouhá doba od doby, co se Guybrush naposledy utkal s pirátem LeChuckem. Spousta věcí se změnila. Jeho milovanou Elaine už nezajímá post guvernérky a sám Guybrush se cítí ztracený, protože se mu stále nepodařilo objevit bájné tajemství Opičího ostrova. Ostrov Melee se navíc také změnil. Do jeho čela se postavila parta mladých pirátů, kteří nectí staré zvyky. Guybrush se ale i přes to všechno rozhodně nehodlá vzdát.