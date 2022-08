Režisér filmové adaptace Ghost of Tsushima chce do týmu japonské herce i znění

Tvůrci chtějí dostát tradicím.

Herní hit Ghost of Tsushima byl v Japonsku vysoce oceňován za svou snahu přiblížit se kořenům a tradicím místní kultury a vypadá to, že i filmová adaptace by jej měla následovat. Režisér Chad Stahelski se totiž v rozhovoru pro Collider vyjádřil ohledně herců i znění.

Chad chce film kompletně v Japonštině i s celým týmem japonských herců, aby se dodržela potřebná atmosféra. Film je postaven na postavách, vizuálu a specifickém stylu, takže jsou podobné detaily velmi důležité. Ostatně, přesně jako ve hře.

"Myslím, že pokud to uděláme správně, bude to vizuálně nádherné. Bude to mít charakter. Je to možnost nabídnout divákům skvělou akci. Využíváme velmi silné Japonské vazby a je to příběh o Mongolech a jejich invazi na ostrov Tsušima. Je to kompletní Japonský tým herců s původním zněním. Sony nás v tom zcela podporuje," řekl Stahelski.

