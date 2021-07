Režisér Neill Blomkamp pomáhá indie studiu s multiplayerovou střílečkou

V roli hlavního vizionáře se jihoafrický režisér Neill Blomkamp, zodpovědné za filmy jako District 9 nebo Chappie, připojil k mladému indie studiu Gunzilla Games. Studio začalo produkci na svém prvním projektu pro platformy PC, PS5, a Xbox Series X/S v podobě multiplayerové střílečky, která však ještě nebyla blíže představena. Studio budou kromě Blomkampa tvořit také talentovaní lidé z Cryteku, Ubisoftu i EA a organizováni budou do třech týmů v Los Angeles, Frankfurtu a Kyjevě.

Podle slov Blomkampa bude jeho role v týmu podobná režisérství, především v poskytnutí pomoci a také vize estetiky z jeho filmů. V rozhovoru také mluvil o rozdílech mezi režírováním filmu a pracích na hře: „Můžu vejít do místnosti s přesvědčením v očích, ale můj pohled musí být použitelný na dvou frontách. Prvně musí být akceptován větším týmem kreativců, ne jenom mnou samotným, a zároveň musí být aplikovatelný do architektury samotné hry.“

Svět videoher mu cizí není, mimo jiné pracoval na krátkém filmečku s tvůrci Anthemu a také podal pomocnou ruku ve studiu Creative Assembly, stojícím například za sérií Total War. Blomkamp si myslí, že své zkušenosti s tvorbou světa může přenést do her, přesněji vytvořit atraktivní svět, do kterého hráči rádi hupnou. Při zmínce vytváření světa poukázal na potenciální zasazení v blízké sci-fi budoucnosti, tak uvidíme, čím nás tato spolupráce překvapí.